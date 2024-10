“Il mio palco: il tuo palco”: Laura Pausini invita i nuovi talenti italiani ad aprire le date del suo tour

“Lights on you!” Con queste parole, accompagnate da un post apparso su Instagram giovedì 24 ottobre, Laura Pausini annuncia una grande iniziativa: dare spazio a giovani talenti del pop italiano, che apriranno i concerti del suo tour nei palasport, annunciando loro la notizia in modo del tutto sorprendente.

Laura Pausini dimostra ancora una volta il suo impegno e la sua generosità scegliendo di condividere il suo palco con artisti emergenti attraverso l’iniziativa “IL MIO PALCO: IL TUO PALCO“.

A pochi giorni dal debutto del WORLD TOUR WINTER 2024, ultima leg della sua decima tournée mondiale che prenderà il via lunedì 4 novembre all’O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra, Laura Pausini sceglie di regalare a otto giovani promesse della musica italiana l’opportunità di esibirsi come opening dei suoi concerti in Italia.

Un gesto concreto da parte di Laura, che evidenzia la sua attenzione verso l’evoluzione del panorama musicale e il suo desiderio di creare una sinergia tra generazioni diverse di artisti. La scelta è avvenuta attraverso una ricerca online da parte della stessa Laura, che ha selezionato personalmente gli artisti, premiando talento e autenticità.

Non è la prima volta che la regina del pop dà spazio sul suo palco ad altri artisti; lo ha fatto in passato sia con nomi già affermati, ma non ancora “big”, come Irama e Michele Bravi, sia con autori delle sue canzoni, come Virginio ed Edwyn Roberts, tutti nomi che sono stati opening act in alcuni dei suoi passati tour.

Questa volta, però, l’intento di Laura Pausini è chiaro e, soprattutto, ancora più lodevole: dare una vetrina a artisti emergenti, in un momento in cui gli spazi e l’attenzione verso le nuove leve del pop scarseggiano.

“So che oggi ci sono molti modi per far conoscere la propria voce, ma dare spazio alla musica secondo me non è mai abbastanza! Mi piace scoprire i talenti del nostro Paese, li cerco spesso sul web e rimango colpita dalla loro arte. Per questo ho deciso di accendere una luce facendo aprire loro i miei concerti italiani.”

A partire da oggi, con i primi due nomi, Laura svelerà chi aprirà le date dei suoi live nei palasport italiani. Ogni settimana verranno svelati due nuovi artisti che, cosa mai accaduta prima, non sanno di essere stati scelti e dovranno accettare l’invito della cantante…

“Da oggi alle 16.00 e poi da qui ogni settimana, farò i miei inviti tramite le storie IG taggando gli artisti che ho scelto.

Sarà una sorpresa per tutti, anche per loro! Il mio palco: il tuo palco

LIGHTS ON YOU!

Se accetteranno il mio invito, li vedrete in tour! “

LAURA PAUSINI IL TOUR E GLI OPENING ACT

A partire da novembre, Laura Pausini tornerà ad esibirsi nei palazzetti italiani ed europei. Queste le date in calendario del tour organizzato e prodotto da Friends & Partners che andranno a concludersi con uno speciale concerto di fine anno a Messina.

4 NOVEMBRE 2024 – LONDRA @ O2 SHEPHERD’S BUSH EMPIRE

5 NOVEMBRE 2024 – LONDRA @ O2 SHEPHERD’S BUSH EMPIRE

13 NOVEMBRE 2024 – EBOLI @ PALASELE

15 NOVEMBRE 2024 – BARI @ PALAFLORIO

16 NOVEMBRE 2024 – BARI @ PALAFLORIO (NUOVA DATA)

18 NOVEMBRE 2024 – ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

19 NOVEMBRE 2024 – ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT (NUOVA DATA)

21 NOVEMBRE 2024 – LIVORNO @ MODIGLIANI FORUM

23 NOVEMBRE 2024 – PESARO @ VITRIFRIGO ARENA

27 NOVEMBRE 2024 – MILANO @ UNIPOL FORUM

28 NOVEMBRE 2024 – MILANO @ UNIPOL FORUM

30 NOVEMBRE 2024 – TORINO @ INALPI ARENA

3 DICEMBRE 2024 – MARSIGLIA (FRANCIA) @ LE DOME

5 DICEMBRE 2024 – MALAGA (SPAGNA) @ PALACIO DEPORTES MARTIN CARPENA

7 DICEMBRE 2024 – PAMPLONA (SPAGNA) @ NAVARRA ARENA

9 DICEMBRE 2024 – GINEVRA (SVIZZERA) @ ARENA GENF

11 DICEMBRE 2024 – BASILEA (SVIZZERA) @ ST JAKOBS HALLE

12 DICEMBRE 2024 – MONACO (GERMANIA) @ OLYMPIAHALLE

16 DICEMBRE 2024 – SOFIA (BULGARIA) @ ARENA ARMEEC

18 DICEMBRE 2024 – BELGRADO (SERBIA) @ STARK ARENA

20 DICEMBRE 2024 – LUBIANA (SLOVENIA) @ ARENA STOZICE

28 DICEMBRE 2024 – MESSINA @ PALARESCIFINA

29 DICEMBRE 2024 – MESSINA @ PALARESCIFINA

31 DICEMBRE 2024 – MESSINA @ PALARESCIFINA (HAPPY NEW YEAR) CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI

LAURA PAUSINI OPENING ACT TOUR 2024 E gli Opening? Molto probabilmente Laura Pausini, meticolosa e curiosa come sempre, nelle scorse settimane avrà cercato e individuato giovani artisti di talento da chiamare per le aperture del suo tour ed ora è pronta a svelarlo, non solo al proprio pubblico, ma agli artisti stessi. Quel che è certo che è rarissimo che un artista di livello internazionale dia così tanta attenzione ai giovani artisti ancora in cerca della propria strada nel mondo della musica. Questa è una grande occasione per questi ragazzi che potranno confrontarsi direttamente con un pubblico nuovo, una platea enorme, all’interno di grandi location. In un mondo sempre più segnato dall’individualismo, Laura Pausini arriva ancora una volta a dettare l’agenda del futuro, dimostrando la sua visione innovativa e il suo spirito di condivisione.