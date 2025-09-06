Laura Pausini festeggia i 30 anni del fan club con il PauParty 2026: scaletta, sorprese e anteprime

Laura Pausini torna a celebrare la sua community mondiale con il PauParty 2026, l’appuntamento riservato agli iscritti del fan club Laura4u che quest’anno compie 30 anni. Era infatti il 1995 quando la cantante di Solarolo fondava quello che sarebbe diventato uno dei fan club più longevi e attivi del panorama musicale italiano e internazionale.

Anche questa volta la cantante si esibirà in esclusiva per i suoi fan più fedeli con sorprese e anche delle anteprime importanti.

PauParty 2026: la festa per i 30 anni del fan club

L’evento si terrà sabato 6 settembre dalle ore 16 alle ore 19 al Palacattani di Faenza. Come spiegato sul sito ufficiale, si tratta di una giornata speciale dedicata ai soli soci iscritti, con cui Laura festeggerà insieme questo anniversario importante.

Per l’occasione, la cantante ha scelto di regalare ai fan un concerto esclusivo con alcuni dei suoi brani più amati e, soprattutto, con un’anteprima assoluta: tutte le versioni del nuovo singolo La mia storia tra le dita, rilettura del celebre brano di Gianluca Grignani che aprirà il suo prossimo progetto discografico in uscita nel 2026.

