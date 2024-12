Le nuove promesse del pop scelte come Opening act raccontano l’esperienza nel World Tour di Laura Pausini

Le testimonianze degli Opening act del World Tour Winter 2024 di Laura Pausini in esclusiva per All Music Italia.

In questo momento, Laura Pausini è impegnata nelle ultime tappe del suo tour mondiale, attraversando Francia, Spagna, Svizzera, Germania, Bulgaria, Serbia e Slovenia, prima del ritorno in Italia con la data di Livorno e le tre serate a Messina, incluso l’ultimo giorno dell’anno.

Durante il World Tour Winter, l’artista ha offerto a otto giovani talenti emergenti del pop italiano l’opportunità di aprire i suoi concerti, un’iniziativa che ha dato visibilità a Guera, Niveo, Federico Baroni, Fellow e, nei prossimi giorni, la darà a Erio e Nico Arezzo.

Laura Pausini si è sempre distinta per la sua generosità verso i colleghi, dimostrando attenzione anche agli artisti emergenti. In passato, ha offerto questa opportunità a diversi cantautori e ai suoi stessi autori, come raccontato in alcuni nostri articoli che vedete a seguire.

Nella seconda parte del tour 2024, Laura ha scelto di supportare le nuove leve del pop, genere di cui è regina ma che, come è noto, fatica più di altri a ottenere visibilità sulle piattaforme digitali nel nostro Paese.

Ecco come sono stati distribuiti gli opening act:

Ste ha aperto la data di Eboli.

Federico Baroni, quella di Pesaro.

Fellow, la tappa di Torino.

Leonardo Lamacchia, Valeria “Guera” Mancini e Niveo sono stati scelti rispettivamente per le doppie date di Bari, Roma e Milano.

Il 23 dicembre sarà la volta di Erio, a Livorno.

Infine, il 28, 29 e 31 dicembre, Nico Arezzo sarà l’opening act a Messina.

Questa grande opportunità rappresenta un gesto significativo in un paese dove l’attenzione agli artisti emergenti è spesso carente. Non solo questi giovani talenti hanno avuto la possibilità di esibirsi davanti al pubblico imponente dei palasport, ma l’esperienza ha dato loro la spinta per pubblicare nuova musica. Un’opportunità ancor più importante per chi era bloccato nell’attesa di tempi migliori dalla propria casa discografica o in crisi su come gestire la propria carriera.

Grazie a questa esperienza, Valeria Mancini (Guera) ha pubblicato il singolo Loop dopo quasi un anno di silenzio. Inoltre, il 13 dicembre, sono usciti quattro nuovi brani: Chiuso a chiave di Niveo, Vorrei di Federico Baroni, Anche Eugenio piange di Nico Arezzo e Amarsi nel frattempo di Fellow.

Noi di All Music Italia abbiamo raggiunto sei artisti che hanno avuto il privilegio di aprire i concerti di Laura Pausini: Ste, Leonardo Lamacchia, Guera, Federico Baroni, Niveo e Fellow. Hanno condiviso con noi in esclusiva cosa ha rappresentato per loro questa esperienza. L’articolo sarà aggiornato a inizio 2025 con le testimonianze di Erio e Nico Arezzo.

