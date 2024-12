Fellow racconta l’amore che supera i confini del tempo con il singolo “Amarsi nel frattempo”

Fellow Amarsi nel frattempo testo e significato. Dopo l’esperienza a Sanremo Giovani 2023 e la recente apertura del concerto di Torino di Laura Pausini torna Fellow con un nuovo singolo intitolato Amarsi nel frattempo.

Federico Castello, questo il vero nome di Fellow, inizia ad esibirsi all’età di 8 anni con la band di suo nonno. In seguito si dedica con dedizione allo studio della teoria musicale e impara a suonare la chitarra classica e il pianoforte.

Diplomatosi al liceo musicale forma una band e in contemporanea si esibisce come solista in alcuni locali della sua città, Torino. In questo periodo inizia a scrivere canzoni e, poco prima della pandemia, conosce il suo attuale manager e vocal coach, Massimo Guidi.

Nel 2020 partecipa al Festival di Castrocaro, aggiudicandosi il premio della critica “SIAE” con Fire. Nel 2021 entra a X Factor nel Roster di Mika, percorso che lo vedrà pubblicare il singolo Non farmi andare arrivando fino alla finale del programma classificandosi al quarto posto.

Dopo aver partecipato a diversi eventi live è finalista ad Area Sanremo 2022 dove viene notato da Warner Music che, a marzo 2023, lo mette sotto contratto. Nel 2023 torna ad Area Sanremo e vince venendo scelto insieme ad altri colleghi per partecipare a Sanremo Giovani 2023 con il brano Alieno.

Dopo aver aperto il concerto di Ditonellapiaga grazie alla vittoria al Contest AW LAB e la data a Torino di Laura Pausini il 13 dicembre 2024 pubblica per M&M-D&G Music/ADA il suo nuovo singolo, Amarsi nel frattempo.

FELLOW AMARSI NEL FRATTEMPO SIGNIFICATO DEL BRANO

Amarsi nel frattempo è un brano che mescola malinconia e speranza, una canzone per chi ancora crede nel romanticismo. La produzione di Steve Tarta da vita ad un sound fresco e cinematografico che unisce intensità e riflessione bilanciando elementi moderni e sfumature nostalgiche.

Nella canzone scritta da Fellow con Fabrizio Fusaro e Steve Tartaglino si racconta di un amore che supera il tempo, un legame oltre ogni dimensione, rappresentato da una “rosa rifiorita”. Fellow racconta così il pezzo:

“È una rinascita artistica e musicale, con un mix di intimità e forza, per chi cerca qualcosa di eterno nei piccoli momenti, oltre la disillusione di oggi. Quando ho immaginato il videoclip, diretto da Danielle Candosin, volevo che rappresentasse in pieno il messaggio della canzone: un amore che supera il tempo, che ci invita a fermarci nel caos della vita per amare chi abbiamo accanto. È un concetto che sento molto vicino e l’idea era di tradurlo in un linguaggio visivo moderno, capace di parlare direttamente alle persone.

FELLOW AMARSI NEL FRATTEMPO TESTO

