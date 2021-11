Fellow per il suo secondo inedito a X Factor 2021 sceglie l’Italia e lancia “Non farmi andare”

Fellow Non farmi andare testo in italiano per il nuovo singolo del giovane artista presentato nel quinto live di X Factor 2021.

Federico Castello, questo il vero nome dell’artista della squadra di Mika che il pubblico ha già avuto modo di conoscere a Castrocaro 2020 (in questo articolo la sua storia), nel suo percorso nel talent show Sky ha fino ad oggi prediletto brani in inglese a parte la scorsa settimana quando si è cimentato con Anche fragile di Elisa.

Nel quinto live di X Factor 2021 Fellow interpreterà nella seconda manche The Scientist dei Coldplay e nella prima un nuovo inedito che fa seguito a Fire, brano che ad oggi ha raggiunto quasi 400.000 streaming su Spotify.

FELLOW NON FARMI ANDARE testo, AUTORI E PRODUTTORI

Non Farmi Andare è i titolo del singolo che Fellow lancerà giovedì 25 novembre. Il testo del brano è dello stesso Federico Castello insieme a Gareth Owen e Andrea Bonomo, la cui musica è di Gareth Owen, Ricci Riccardi e Luca Chiaravalli e la cui produzione è affidata a Michele Canova Iorfida e Jaime Estalella.

Non Farmi Andare è un inno alla memoria, allo scorrere inesorabile del tempo e alla natura tanto evocativa quanto effimera dei ricordi.

Il nuovo brano, dal 26 novembre, entra a far parte della tracklist digitale X Factor Mixtape Vol. 2.

NON FARMI ANDARE TESTO E AUDIO

In arrivo venerdì