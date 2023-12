Intervista a Fellow: “Alieno è un biglietto da visita, sento che in molti fingiamo di essere qualcosa che non siamo…”

Intervista a Fellow a cura di Massimiliano Longo.

Fellow è uno dei 12 finalisti di Sanremo Giovani 2023, uno dei cantanti che si giocherà un posto per il Festival di Sanremo 2024 il 19 dicembre in prima serata su Rai 1 con “Alieno“.

Partiamo da un presupposto. Io conosco Federico Castello. L’ho intravisto di sfuggiti a Castrocaro 2020 quando era finalista come un artista che seguivo io. L’ho incrociato nuovamente alla finale di X Factor e, solo dopo diverso tempo, quando era intento a incidere cover su Instagram, l’ho incontrato di persona.

Quando incontri Federico, Fellow, sei disorientato. Quasi due metri di ragazzo, viso che è un misto tra quello di Penn Gadbley, protagonista di Gossip Girl di “You, portamento quasi di un altra epoca, apparentemente timido e con questo timbro di voce estremamente basso, identico a quando canta.

Ecco, dimenticate tutto questo, che alla fine sono solo apparenze e sensazioni, e andate ad ascoltarlo cantare. Il suo è un timbro importante, internazionale, non facile da gestire di sicuro, unico in Italia.

Quello che abbiamo ascoltato sino ad oggi è stato come il suo banco di prova, la rincorsa per saltare. “Alieno”, il brano che presenterà a Sanremo Giovani 2023, è l’inizio del salto. Quello che verrà dopo, i brani che verranno dopo, sono quel momento, breve e allo stesso infinito, a mezz’aria per quel salto.

In questa intervista ho voluto scavare, tra profondità e ironia, lati che fanno parti di entrambi, miei e di Federico, nel suo passato, negli inizi musicali, e in quello che gli sta accadendo ora.

41 minuti di chiacchere. Contro ogni logica che nell’epoca del web ci dice che i contenuti devono essere veloci, dinamici, scattanti. A me piace pensare che magari questa intervista sarà vista da 100 persone in meno di altre, ma sarà ascoltata da chi ancora ha la capacità di ascoltare e meravigliarsi.

Buona visione

Intervista a Fellow