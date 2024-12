Niveo lascia il passato alle spalle con “Chiuso a chiave” e la frase slogan: “Ti chiudo a chiave dentro una canzone”

Niveo, Chiuso a chiave: significato del testo del nuovo singolo del giovane cantautore presentato in anteprima all’Unipol Forum di Assago (MI) durante l’opening nella doppia data del tour di Laura Pausini.

Continua così il percorso di Marco Fasano, questo il vero nome dell’artista che continua a mettersi a nudo raccontando la sua vita senza filtri.

Dopo aver affrontato una tematica vissuta sulla sua pelle e, purtroppo, attuale più che mai, quella del bullismo con Nonostante te, Niveo è pronto a tornare a parlare d’amore con Chiuso a chiave fuori in radio e su tutte le piattaforme digitali per ADA / Warner Music Italy da venerdì 13 dicembre.

Si tratta della quarta pubblicazione nel 2024 per il giovane cantautore: ai due brani sopracitati, si uniscono Mi ami solo d’estate e Non è abbastanza, alla ricerca di un repertorio fieramente pop ma senza mai rinunciare all’importanza e all’intensità delle parole, raccontando il passaggio all’età adulta di un ragazzo della GenZ.

Scritto dallo stesso Niveo insieme a Santoianni e Massimiliano Longo, per il testo, e da Niveo con Simone Sproccati per la musica, Chiuso a chiave è stato prodotto ancora una volta da heysimo.

Quello che ascoltiamo è un brano intimo nelle strofe che presenta un grande slancio dinamico soprattutto nei ritornelli dove la musica si apre e la presenza portante delle chitarre elettriche e di un’orchestrazione di synth regalano al brano una ritmica aggressiva e profonda andando a sottolineare ancor di più il significato del brano.

NIVEO, “CHIUSO A CHIAVE”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Con questo nuovo singolo, Niveo vuole raccontarci il risentimento tipico delle cose storie d’amore finite male, partendo dal dolore, per poi aprirsi verso nuovi inizi.

Poi ci racconta meglio: «Le canzoni, proprio come polaroid o pagine di un diario segreto, sono scrigni in cui racchiudiamo momenti di vita, ricordi, emozioni e, a volte, persone».

E spiega: «Quando ho iniziato a scrivere Chiuso a chiave, attraversavo un momento di grande confusione. Non ero più certo dei sentimenti che provavo: non mi sentivo felice, ma al tempo stesso non avevo la forza di affrontare la paura di ‘tornare a sentirmi solo’. In quel disordine, qualcun altro ha scelto per me».

«Passando attraverso la sensazione di vuoto che ogni fine porta con sé e quel dolore che sentivo al petto, proprio ‘tra la collana e il cuore’, ho riscoperto il mio respiro. Ho capito che non bisogna inseguire il ‘per sempre’ a ogni costo. Con questa consapevolezza ho finito di scrivere Chiuso a chiave».

Le pagine del diario musicale di Niveo si arricchiscono quindi di un nuovo capitolo sempre più proiettato verso il futuro: «È un brano che non rinnega il passato, ma sceglie di impedirgli di condizionare il futuro. Parte dal risentimento, attraversa il dolore e arriva a una ritrovata serenità».

Il cantautore sottolinea: «Chiuso a chiave è per tutte quelle persone che hanno trovato, o stanno cercando, il coraggio di chiudere a chiave una storia e il ricordo di una persona, dentro una canzone». Impossibile non ricordare la “frase chiave” del brano con cui si chiudono tutti i ritornelli: “Ti chiudo a chiave dentro una canzone“.

Foto di copertina di Andrea Sacchetti.

NIVEO, “CHIUSO A CHIAVE”: TESTO DEL BRANO

Il testo completo di Chiuso a chiave sarà disponibile da venerdì 13 dicembre.

Ora guardo in faccia il dolore,

Sei uno sbaglio in meno da rifare

Ti chiudo a chiave dentro una canzone