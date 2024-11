“Nonostante Te”, videointervista a Niveo: “Non tenetevi tutto dentro. Farlo è stato uno dei miei più grandi errori”

Già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download, Nonostante Te (ADA / Warner Music Italy) è il nuovo singolo di Niveo, che racconta una storia di solitudine e bullismo, nonché una serie di episodi che – negli anni – lo hanno segnato e con cui ancora oggi si trova a fare i conti.

“Questo brano nasce dal bullismo fisico, ma soprattutto psicologico, che ho subito da alcuni dei miei coetanei durante l’adolescenza: un’esperienza che mi ha fortemente segnato. Nella canzone ho cercato di trasformare queste ferite in finestre di luce e positività sia per me che per tutte quelle persone che hanno subito o subiscono tuttora ingiustizie sulla propria pelle.

Credo fortemente che i miei coetanei non siano interessati solo alla leggerezza come spesso sento dire. Questa consapevolezza mi sta spingendo ad aprirmi di più, condividendo parti di me che per anni ho considerato debolezze, ma che in realtà erano unicità. Non è stato facile rendersene conto prima, ma ora so che l’unica cosa che conta, nonostante tutto e tutti, è scegliere sempre se stessi”.

Prodotto da heysimo, il brano – che ha ottenuto il patrocinio gratuito da parte del Centro Nazionale Contro Il Bullismo – Bulli Stop – è stato scritto da Marco Fasano (Niveo) e Massimiliano Longo, mentre la musica è stata composta da Marco Fasano (Niveo), Daniele Morganti, Francesco Perrelli e Matteo Di Nunzio.

“NONOSTANTE TE”, VIDEOINTERVISTA A NIVEO

Foto di copertina di Emiliano Cabona