Niveo esplora la solitudine del bullismo con una toccante versione di “Lonely” di Justin Bieber

Dopo l’uscita dell’ultimo singolo “Nonostante te“, che ha ottenuto un grande successo restando stabile nella Top 25 EarOne Indipendenti per un mese, Niveo chiude il cerchio con una sua speciale versione, intima e toccante, del brano “Lonely” di Justin Bieber.

Con questa performance, pubblicata oggi sui suoi social, l’artista prosegue il racconto della sua esperienza con il bullismo, iniziato con il precedente singolo “Nonostante te“, mettendosi ancora più a nudo e raccontando la fase più introspettiva e dolorosa di quel periodo buio che ha vissuto sulla sua pelle.

“’Lonely’ di Justin Bieber mi ha fatto piangere e spinto a non restare in silenzio e a farmi ascoltare. Ogni volta che l’ascolto mi mette i brividi come fosse la prima volta” racconta l’artista sul legame importante che ha con questo brano.

La cover è accompagnata da un video emotivamente molto forte, che riesce a riflettere perfettamente quello che il giovane artista ha provato durante uno dei periodi più difficili della sua adolescenza, e probabilmente della sua vita fino ad ora: Niveo è infatti seduto da solo, al buio, sotto la pioggia, con le sue lacrime che si mischiano all’acqua che cade dal cielo e un grandissimo dolore che nasconde dentro di sé.

Il tema del bullismo è da sempre particolarmente rilevante nel percorso di Niveo, che proprio per questo ha ricevuto la nomina come testimonial dal Centro Nazionale Contro il Bullismo – Bulli Stop, per permettergli di sensibilizzare ancora di più sull’argomento e aiutare altri giovani che stanno affrontando situazioni simili alla sua.

“Quando ho inciso ‘Nonostante te’, ho voluto lanciare un messaggio positivo di speranza e rivalsa, per me e per tutti coloro che subiscono o hanno subito il bullismo”, spiega l’artista. “Non dimentico quanto fa male quella sensazione di solitudine che il bullismo ti lascia addosso”.

Niveo sarà ospite, il prossimo venerdì 25 ottobre, alla serata inaugurale della seconda stagione di COMETE, une evento dedicato al far conoscere nuova musica di artisti emergenti. Clicca qui per acquistare i biglietti!