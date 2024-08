Niveo si mette a nudo su solitudine e bullismo nel nuovo singolo “Nonostante te”

Dopo averci accompagnati in questi mesi con Mi ami solo d’estate, il giovane cantautore Niveo torna con un nuovo singolo Nonostante te (ADA / Warner Music Italy). In uscita il prossimo venerdì 6 settembre, il brano è disponibile già da oggi in pre-save cliccando qui.

NIVEO, “NONOSTANTE TE”

Nonostante te, prodotta da heysimo, nasce da una serie di episodi tra bullismo e solitudine che negli hanno hanno segnato Niveo e con i quali si trova ancora oggi a fare i conti. Il suo obiettivo è quello di trasformare un’esperienza negativa in un’opportunità per accendere i riflettori su temi importanti, con profondità e consapevolezza.

Nel singolo, Niveo si mette a nudo e racconta la sua consapevolezza nell’aver capito che per lasciarsi alle spalle le ferite e il disagio derivanti da questo vissuto, deve imparare a scegliersi, così com’è. Si tratta di un viaggio interiore che va oltre le difficoltà e i giudizi della gente.

Musicalmente, Nonostante te si presenta come un pezzo up tempo, con melodie decise e serrate e una ritmica incalzante. È presente la chitarra elettrica che, con i suoi suoni scuri e malinconici, gioca un ruolo fondamentale nella produzione, controbilanciando i synth brillanti.

Voglio spegnere il silenzio e immaginare

che nonostante te, nonostante te, scelgo me stesso

Niveo racconta che: «Questo brano nasce dal bullismo fisico, ma soprattutto psicologico, che ho subito da alcuni dei miei coetanei durante l’adolescenza, un’esperienza che mi ha fortemente segnato. Nella canzone ho cercato di trasformare queste ferite in finestre di luce e positività per me e per tutte quelle persone che hanno subito o subiscono ingiustizie sulla propria pelle.».

E aggiunge, con lucidità: «Credo fortemente che i miei coetanei non siano interessati solo alla leggerezza come spesso sento dire, per questo ho voluto trasformare i periodi più scuri della mia vita in un faro che, oltre a far luce sulla mia musica, mette in risalto un tema delicato e di cui si continua a parlare troppo poco. Non è stato facile rendersene conto prima, ma ora so che l’unica cosa che conta, nonostante tutto e tutti, è scegliere sempre se stessi».

Con questo nuovo singolo, che arriva dopo Mi ami solo d’estate e Non è abbastanza, Niveo continua a dimostrarci la sua capacità nel riuscire a creare una hit fresca e leggera, senza mai rinunciare all’intensità e alla profondità delle parole.

Foto di Emiliano Cabona