Per Niveo l’estate è malinconica con “Mi ami solo d’estate”, primo singolo fuori per Ada/Warner Music

Niveo Mi ami solo d’estate testo e significato del brano che segna il ritorno del giovane talento pop che il grande pubblico ha avuto modo di conoscere ad Amici di Maria De Filippi nella stagione 2022/2023.

Il brano sarà fuori da venerdì 7 giugno per ADA/Warner Music Italy (presave) ma è già disponibile l’anteprima del suono su Tik Tok (lo trovate qui)

Per Marco Fasano, cantautore classe 2003, questa nuova canzone segna un punto di partenza molto importante nel suo percorso discografico. Dopo aver lanciato l’EP Scarabocchi lo scorso anno ed essersi aggiudicato il Premio Lunezia Generazione Z per il valor musical letterario del brano Nuvole, a dicembre scorso è iniziato una nuova fase, più matura e consapevole, della sua carriera.

Affiancato da un nuovo manager, Massimiliano Longo (ovvero il nostro direttore) Niveo ha lanciato a gennaio scorso la prima canzone che porterà al suo primo album, Non è abbastanza (oltre 340.000 stream sul solo Spotify), e nelle scorse settimane ha firmato un contratto con ADA/Warner Music Italy per la realizzazione del sui primo disco in uscita tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025.

Niveo Mi ami solo d’estate significato del brano

Nel brano per l’estate 2024, canzone scritta dallo stesso Niveo con Daniele Coro e Massimiliano Longo e composta da Niveo e Coro, il giovane cantautore racconta di un amore a senso unico che arriva ogni estate ma di cui poi non rimane niente.

Una possibile hit per l’estate prodotta da heysimo (Simone Sproccati) che ha vestito il pezzo con un sound fresco e leggero con synth brillanti e chitarre elettriche, senza far perdere d’intensità il testo e il racconto, elementi fondamentali nel nuovo percorso musicale del giovane artista.

Tra parole non dette e la consapevolezza che tutto quello che c’è stato per l’altra persona non ha mai avuto importanza, Mi ami solo d’estate è uno sfogo sincero, una presa di coscienza del cantautore che si rende conto che non è amore quello che ci impedisce di amare anche noi stessi.

Ecco come ne racconta la nascita Niveo:

“Una sera a cena mi sono ritrovato a raccontare al mio manager Massimiliano di una lunga storia d’amore a senso unico mai vissuta a pieno e che si ostinava a tornare ogni estate. Da qui ha iniziato a prendere forma Mi ami solo d’estate, idea che è piaciuta molto a Daniele Coro, con cui, insieme a Massimiliano Longo, siamo riusciti a trovare la quadra perfetta per racchiudere in un pezzo solare ed estivo la mia personale rivincita, soprattutto con me stesso”.

Dopo Non è abbastanza Niveo continua a dimostrarci, attraverso un brano pop, la sua capacità nel creare una hit dal sound fresco e leggero, senza rinunciare all’intensità delle parole.

Niveo Mi ami solo d’estate testo del brano

Testo completo in arrivo venerdì 7 giugno

Stoniamo sotto la luna

se resto ancora qui io non mi trovo più

tutte quelle frasi che non mi hai mai detto

racchiuso in un addio che mi hai scritto sul petto

senza dire niente

non è rimasto niente