Niveo torna con una rinnovata maturità artistica con “Non è abbastanza” prodotta da Steve Tarta

Niveo Non è abbastanza testo e significato del nuovo singolo del giovane cantautore reso noto al pubblico dalla 22esima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Gli ultimi mesi sono stati decisamente frenetici per Marco Fasano che, dopo aver lanciato l’EP che racchiude la sua adolescenza, “Scarabocchi“, a giugno scorso, si è esibito in diversi contesti per tutta l’estate e l’autunno.

Tra questi un concerto esclusivo nella rassegna “Music Suite” di Roma, le aperture di alcuni live per Alfa e Francesca Michielin, un live a teatro nella sua Pescia (PT) fortemente voluto dal Sindaco Riccardo Franchi, la vittoria del Premio Lunezia Generazione Z con il brano “Nuvole“.e un Capodanno in piazza con Radio Stop.

Discograficamente Niveo ha poi chiuso il primo capitolo della sua carriera lanciando “Un’altra mania“, versione pop di un brano contenuto nel suo primo progetto discografico, “Mania” (nato con l’ispirazione di Dardust, vedi qui).

Ora, venerdì 5 gennaio 2024, arriva per ADA Music Italy “Non è abbastanza“, brano che dà il via ad una nuova fase nella carriera del cantautore ventenne e che è già disponibile in pre-save qui.

Niveo non è abbastanza significato del brano

Questo nuovo singolo è stato presentato in anteprima su TikTok, la piattaforma più amata dai giovani, e non solo, dove dal 2 gennaio è stato pubblicato in anteprima il suono del brano.

“Non è abbastanza” è una ballad pop ricca di saliscendi emotivi con alla produzione Steve Tarta. Il brano è stato scritto nel testo dallo stesso Niveo con Massimiliano Longo (si, proprio lui, il nostro direttore) e composto da Niveo stesso con l’apporto di Fabio Zini.

Poche note di pianoforte ad inizio brano, portano a raggiungimento l’evoluzione di un flusso di coscienza pronto ad esplodere nel ritornello con un vero e proprio sfogo testuale, musicale ed emotivo. Ecco come racconta la Niveo l’evoluzione personale e artistica che ha portato a “Non è abbastanza“:

“Questa canzone per me rappresenta un vero punto di partenza. Negli ultimi mesi ho imparato a nascondermi meno tra le parole, a non vergognarmi dei miei difetti e dei miei errori. Parto parlando delle insicurezze che si provano in una storia d’amore per iniziare a mostrare che c’è altro oltre il ragazzino entusiasta e, apparentemente, sempre positivo che vedono tutti.”

Oggi Niveo usa le parole come alleate e non come scudo per nascondersi dal mondo. Ed è proprio con la musica che l’artista invita anche i suoi coetanei a non chiudersi o nascondersi a tutti i costi dietro schermi e felicità apparenti.

“Sappiamo entrambi che non è abbastanza…” e quando lo capiamo dobbiamo fermarci e mettere ordine nel nostro disordine” – dichiara il cantautore. “Prenderci cura di noi stessi e dei nostri sogni è importante per poter ‘correre il rischio di amare’ un’altra persona.”

Questo nuovo inedito riparte dunque dalla nuova consapevolezza maturata su ciò che accade attorno a sé tra fragilità e malinconia, determinazione e allegria. Caratteristiche che rendono Niveo, anche attraverso i social, uno dei rappresentanti più freschi della generazione Z.

A seguire il testo in anteprima del singolo.

Niveo Non è abbastanza testo e audio

Io vorrei che non mi conoscessi

Vorrei che decidessi di lasciarmi stare

Mentre altri ci lasciano senza sceglierlo

Viviamo in un mondo di codardi

Vorrei che non sentissi tutto questo stress

Vorrei sentirmi libero di fianco a te

Vorrei che poi tu lo dimenticassi

E ti dimenticassi di me

E quando guardi il cielo dillo che non pensi a me

Che quelle che tu mi racconti sono favole

Ci ho messo tanto, troppo tempo per riuscire a dirti che

Sappiamo entrambi che non è abbastanza

E se l’amore è la risposta giusta

Qual è la domanda

Qui il tempo che passa

Ma non cambia nulla

Siamo soli a un metro di distanza

Ma tu punti dalla parte opposta

E non sei più la stessa

Ho il cuore che salta

Tra la gola e la pancia

Volevo sapere tutto

Di quanto amavi la vita

Adesso la butti

Della via in cui vivevi

Dei libri che non leggevi

Delle bugie che dicevi

Davanti a tutti

E quando guardi il cielo dillo che non pensi a me

Che quelle che tu mi racconti sono favole

Ci ho messo tanto, troppo tempo per riuscire a dirti che

Sappiamo entrambi che non è abbastanza

E se l’amore è la risposta giusta

Qual è la domanda

Qui il tempo che passa

Ma non cambia nulla

Ma vorrei che fosse tutto facile

Dovrei asciugarmi queste lacrime

Tra i miei mille pensieri in vortice

Non farò vittime con questo disordine

Sappiamo entrambi che non è abbastanza

E se l’amore è la risposta giusta

È la domanda sbagliata

Siamo soli a un metro di distanza

Ma tu punti dalla parte opposta

E non sei più la stessa

Ho il cuore che salta

Tra la gola e la pancia

Io vorrei che tu riuscissi

A prendere coraggio e poi lasciarmi andare

Perché resto in bilico e cado nel panico

Ma non farò vittime nel mio disordine