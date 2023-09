Niveo, da “Mania” a “Un’altra mania” in attesa del nuovo singolo

Disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 29 settembre, “Un’altra mania” è una versione completamente nuova di “Mania“, brano contenuto nel primo EP di Niveo dal titolo “Scarabocchi“, la cui pubblicazione risale al 30 giugno 2023.

Niveo: da “Mania” a “Un’altra mania”

“Mania” nasce da una sfida lanciata da Dardust durante la scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi, che consisteva nel comporre un brano su un suo beat. Ed è così che, pur non avendo vinto, Niveo ha ammesso di essere riuscito nella sua missione… stupire!

“Un’altra mania” (Formica Dischi / ADA Music Italy), invece, si caratterizza per un sound fresh e drum&bass e vanta il tocco di Steve Tarta, che ha curato la produzione del brano aggiungendo un tocco di follia, rielaborando i suoni del brano e aggiungendo dei synth molto moderni.

Si chiude così l’adolescenza musicale di Niveo, che il prossimo 8 novembre compirà vent’anni. Nell’attesa, la prossima settimana uscirà il video ufficiale di “Un’altra mania“, diretto da Marco Mannini per Wet Creative, mentre a breve vedrà la luce anche un brano inedito!

Niveo un’altra mani testo e significato

“Penso che, in fondo, tutti noi abbiamo delle ‘manie’ che ci tengono compagnia. Con questa nuova versione vorrei ricordare a noi stessi, me compreso, di seguire fino in fondo le nostre passioni, sorridendo delle nostre piccole manie, senza però farle diventare delle ossessioni”.

In gola c’ho il nodo delle tue vans

O un nodo stretto di qualche cravatta

Tu che nella mia giacca ti ripari da brutti ricordi, paranoie e l’ansia che ti mangia

Ora che non sei mia

Ed io non sono tuo

(ora che vado via

e non sono più tu)

Sento a stento nostalgia

Per me rimani solo una mania

Una mania una mania

Non capisco

Cosa vuoi da me

spiegami perché sono

Il tuo pensiero fisso

E ti rimangono di me solo lacrime da bere

Una mania che non capisco

Una mania che non capisco

Una mania che non capisco

sono come sigarette per te

tu che fumavi solo winston blu

e non ti importi di nient’altro

dai posti dove canto

alle serie che mi guardo

ma dai

perché ti scrivi sulle mani le mie rime

e provi a leggere qualcosa tra le righe

sui gruppi mandi le tue foto da ubriaca

poemi in chat privata

ma che fastidio

Non capisco

Cosa vuoi da me

spiegami perché sono

Il tuo pensiero fisso

E ti rimangono di me solo lacrime da bere

Una mania che non capisco

Una mania che non capisco

Una mania che non capisco

Non mi /pensi, occhi spenti

giorni persi

sei una mania che non esiste

Non capisco

Cosa vuoi da me

spiegami perché sono

Il tuo pensiero fisso

E ti rimangono di me solo lacrime da bere

Una mania che non capisco

Una mania che non capisco

Una mania che non capisco