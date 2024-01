“Non è Abbastanza”, Videointervista a Niveo: “Sbagliare è umano e non dovremmo vergognarcene”

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 5 gennaio con distribuzione ADA Music Italy, “Non è Abbastanza” è il nuovo singolo di Niveo: una ballad pop ricca di saliscendi emotivi, che segna per il giovane cantautore l’inizio di un nuovo percorso discografico.

“Questa canzone per me rappresenta un vero punto di partenza. Negli ultimi mesi ho imparato a nascondermi meno tra le parole, a non vergognarmi dei miei difetti e dei miei errori. Sappiamo entrambi che non è abbastanza… e quando lo capiamo dobbiamo fermarci e mettere ordine nel nostro disordine. Prenderci cura di noi stessi e dei nostri sogni è importante per poter ‘correre il rischio di amare’ un’altra persona“.

Prodotto da Steve Tarta e scritto dallo stesso Niveo insieme a Massimiliano Longo (sì, proprio così… il nostro direttore), il brano ha conquistato le principali playlist di Spotify (New Music Friday, Generazione X e Novità Pop) e Amazon Music (Novità del momento e Novità Pop Italiano).

“NON è ABBASTANZA”, VIDEOINTERVISTA A NIVEO

Tu hai dichiarato: “Negli ultimi mesi ho imparato a nascondermi meno tra le parole”. Quanto è difficile esporsi, anche se attraverso una canzone? Cosa provi pensando che una canzone, che parla della tua vita, possa essere ascoltata da così tante persone?

Da una parte è molto difficile aprirsi così tanto, anche perché sono una persona che non riesce a farlo neanche con gli amici. Dall’altra penso che sia una liberazione. Sbagliare è umano e non dovremmo vergognarcene.

Guardandoti un po’ intorno, cosa – in questa nostra società – non è mai abbastanza? Cosa, invece, è in eccesso?

Da qualche mese mi sono reso conto che l’empatia delle persone, l’umanità, si sta completamente sgretolando, mentre l’egoismo è in eccesso. E allora guardiamoci, apriamo gli occhi e proviamo a cambiare a partire dalle piccole cose, perché ci stiamo disumanizzando.

Foto di copertina di Fabio Cannizzo