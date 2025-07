Gianluca Grignani e Matteo Bocelli insieme in “Mi Historia Entre Tus Dedos”

Con un post social Gianluca Grignani e Matteo Bocelli hanno annunciato l’uscita di Mi Historia Entre Tus Dedos, una versione in lingua spagnola dell’iconico brano del cantautore, che vedrà la luce venerdì 8 agosto (qui il pre-save).

L’annuncio, però, non arriva del tutto a sorpresa. Di fatto, come già anticipato da un comunicato stampa lo scorso 26 giugno, Mi Historia Entre Tus Dedos è parte integrante della tracklist del nuovo album di Matteo Bocelli, Falling In Love, in uscita in tutto il mondo il 12 settembre per Decca Records / Verve Music / Republic Records (leggi qui l’articolo).

Ciò che non era ancora stato reso noto è che il brano avrebbe preso vita sotto forma di duetto proprio con colui che ha scritto, composto e portato al successo la versione originale, pubblicata nel 1994, che ad oggi vanta oltre 53 milioni 665 mila stream su Spotify.

La notizia arriva subito dopo una frecciata lanciata sui social da Grignani contro Laura Pausini, che ha annunciato l’uscita del brano, come singolo, a settembre senza citare l’autore della canzone.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Bocelli (@matteobocelli)

GIANLUCA GRIGNANI, “LA MIA STORIA TRA LE DITA”: una hit senza tempo

La mia storia tra le dita, brano contenuto nel primo disco del cantautore, Destinazione paradiso (1995), è un pezzo che ha conosciuto un successo senza tempo anche nella sua versione in spagnolo che, ad oggi, conta quasi mezzo miliardo di stream solo su Spotify.

Nel corso degli anni sono stati poi tanti gli artisti che hanno voluto omaggiare Grignani interpretando questo brano: da Ornella Vanoni (2009) a Irama (Festival di Sanremo 2022), passando per José Augusto (1996), Ana Carolina (2002), Sergio Dalma (2004) e i Pop X (2017).