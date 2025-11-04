4 Novembre 2025
4 Novembre 2025

Music Awards 2026 all’Arena di Verona: vent’anni di musica e premi, aperte le prevendite per le due serate evento

Il 18 e 19 settembre due serate per celebrare 20 anni di dischi, tour e successi italiani

Music Awards 2026 all’Arena di Verona
Aprono le prevendite per Music Awards 2026, i premi della musica che tornano all’Arena di Verona per un’edizione storica: venerdì 18 e sabato 19 settembre 2026 andrà in scena la ventesima edizione della manifestazione che, dal 2007, celebra i protagonisti della musica italiana.

Le prevendite sono aperte da oggi, 4 novembre, alle ore 16:00.

Vent’anni di premi, palco e musica italiana

Dal 2007 a oggi, sul palco dei Music Awards si sono alternati oltre 600 artisti e sono stati consegnati più di 1.000 riconoscimenti a dischi, singoli e tour da record. Numeri che raccontano non solo la longevità del format, ma anche la forza e la vitalità dell’industria musicale italiana, capace di reinventarsi e restare centrale nel panorama culturale del Paese.

In vent’anni di storia, l’evento è cresciuto con il mercato, passando dai soli premi per le vendite degli album alle certificazioni FIMI/NIQ per singoli, album e tour. Oggi vengono premiati tutti gli artisti che hanno raggiunto risultati ufficialmente certificati: Oro, Platino e Multiplatino per gli album, Platino e Multiplatino per i singoli, e riconoscimenti SIAE per i live con oltre 100.000 (Oro), 200.000 (Platino) o 300.000 presenze (Diamante).

Music Awards 2026: due serate evento all’Arena di Verona

Le due serate – in programma venerdì 18 e sabato 19 settembre 2026 (inizio show ore 20:30) – promettono di essere un grande abbraccio collettivo nel luogo simbolo della manifestazione: l’Arena di Verona. Per il sedicesimo anno, l’anfiteatro ospiterà la celebrazione della musica italiana a livello discografico, tra grandi ritorni, nuove generazioni e premi speciali.

I Music Awards restano un evento unico nel panorama nazionale e internazionale: un format che non assegna premi per giuria o votazione, ma riconosce risultati concreti e certificati. Una festa della musica che, ogni anno, racconta il successo reale del settore discografico e live.

Indimenticabile l’edizione 2020, nel pieno della pandemia, quando l’evento si trasformò in un grande spettacolo benefico: niente premi, ma musica e solidarietà a sostegno dei lavoratori del settore.

Da allora, la manifestazione è tornata al suo spirito originario: unire artisti, pubblico e industria in un’unica grande celebrazione. E nel 2026, con la ventesima edizione, quella storia lunga due decenni diventa una vera festa nazionale della musica italiana.

Biglietti e informazioni

I biglietti per le due serate dei Music Awards 2026 sono disponibili da oggi, lunedì 4 novembre alle ore 16:00.


Acquista biglietti Music Awards 2026 su TicketOne

