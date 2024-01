Aperte le prevendite per i Music Awards 2024, i premi della musica italiana

Annunciato l’appuntamento con i Music Awards 2024, i premi della musica italiana assegnati attraverso le certificazioni FIMI.

Quest’anno arriva con grande anticipo, ben 10 mesi, l’annuncio delle date dei Music Awards e, in contemporanea, aprono anche le prevendite per assistere venerdì 13 e sabato 14 settembre al grande evento che, anche quest’anno, prenderà vita all’Arena di Verona.

Come ogni anno le serate evento, più uno speciale pomeridiano riservato ai non premiati, saranno trasmessi anche su Rai 1 nel mese di settembre. Ancora non è stato svelato chi condurre le serate ma, molto probabilmente, sarà ancora la rodata coppia formata da Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

Anche in questa 18esima edizione gli Artisti del panorama musicale italiano riceveranno i prestigiosi premi come segno di riconoscimento per i risultati ottenuti con la loro musica.

Qui a seguire il link per acquistare il vostro biglietto.