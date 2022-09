Tim Music Awards 2022: interviste video a Tananai, Luigi Strangi, Francesco Gabbani e Gigi D’Alessio

Tim Music Awards interviste in diretta dall’Arena di Verona.

Sono andati in onda in due prime serate su Rai 1 i Music Awards, i premi della musica italiana. Carlo Conti e Vanessa Incontrada, per l’11esima volta consecutiva alla guida del programma, hanno premiato i più grandi successi musicali della stagione musicale 2021/2022 ma anche personaggi dello spettacolo di spicco come Amadeus, Giorgio Panariello, Antonella Clerici, Stefano De Martino e Mara Venier.

Dopo il buon debutto del 9 settembre, 2.859.000 spettatori pari al 20.4%. di share, la seconda serata ha tenuto bene con 2.698.000 telespettatori e il 18.2% di share.

Nel corso della serata All Music Italia era presente nel backstage della splendida cornice dell’Arena di Verona per realizzare alcune video interviste. Quelle a Chiello, Francesca Michielin e Rocco Hunt, le trovate sulla nostra pagina Instagram cliccando qui.

Passiamo alle altre…

Tim Music Awards interviste edizione 2022

Si parte con Luigi Strangis, vincitore dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi che, nonostante tutti i brani del suo album siano stati usciti, con relativa botta di streaming, nel corso del programma, ha raggiunto in meno di tre mesi il disco d’oro per il suo primo EP.

Molto interessanti, come sempre, le parole di Gigi D’Alessio. Il cantautore presente per ritirare un importante premio per i 30 di carriera ci ha parlato dei suoi progetti futuri, del Festival di Sanremo e anche di Luca, il figlio 19enne che quest’anno ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi.

Tananai, che ci definisce ironicamente i “cattivissimi della musica italiana”, è stato il primo, già nei giorni precedenti a darci la disponibilità per una video intervista. Con lui abbiamo ripercorso un anno che lo ha visto conquistare il pubblico dopo il Festival di Sanremo, suonare nei club più ambiti d’Italia e diventare addirittura re dell’estate, con Fedez e Mara Sattei, con La dolce vita.

Chiudiamo con un artista in continuo cambiamento, pur rimanendo sempre coerente con sé stesso… Francesco Gabbani. Il cantautore quest’anno ha pubblicato l’album Volevamo solo essere felici ma anche debuttato nei panni di presentatore televisivo.

Intervista in arrivo…