Intervista ai Pinguini Tattici Nucleari: “Citare in una canzone la Nazionale degli Europei 2020? Troppo presto

I Pinguini Tattici Nucleari tornano su All Music Italia in concomitanza dei Seat Music Awards 2021, il grande evento trasmesso da Rai Uno con Carlo Conti e Vanessa Incontrada alla conduzione.

All’Arena di Verona la band bergamasca è salita sul palco per presentare dal vivo uno dei brani più fortunati di questa estate, Scrivile scemo, e per ritirare il premio per il brano in questione e per il loro ultimo disco, Ahia, che ha ottenuto il disco di platino.

Insieme ai PTN abbiamo parlato di questa estate di live mancati, cosi difficile e frustrante, ma anche di cose belle. Se tutto va bene, infatti, il prossimo anno il gruppo salirà per la prima volta sul palco del Forum di Assago, una data (rimandata già svariate volte) che rappresenterà per la band la consacrazione definitiva.

L’intervista dei Pinguini Tattici Nucleari a All Music Italia

Sull’attuale situazione dei concerti, resa ancora difficile dall’emergenza Covid, Riccardo Zanotti ha commentato:

Non sappiamo cosa succederà, sembra che non ci sia una luce alla fine del tunnel. Siamo in balia degli eventi. Ci sono dei segnali che sembrano essere positivi in giro per l’Europa, io sono stato in vacanza a Copenaghen là sembra che non ci sia nulla anche grazie all’uso del green pass, speriamo che anche da noi si possa vivere allo stesso modo.

E sul concerto ad Assago, i Pinguini hanno commentato:

Noi ci aspettiamo un sacco di energia rimasta indietro e non vediamo l’ora che deflagri. Poi cosa succederà esattamente non ve lo diciamo, perché il segreto va mantenuto.

Sono poi in molti a pensare che gli artisti italiani (Pinguini compresi) siano pronti a sfruttare la Nazionale di calcio, vincitrice degli Europei 2020, come ispirazione per loro canzoni. Il gruppo, in ogni caso, ha al riguardo le idee molto chiare:

Diciamo che adesso forse è troppo presto. Quando una notizia non è cronaca attuale non ha quel sapore di rimescolato di ridigerito. Quando è troppo presto la canzone diventa un telegiornale. Non è quello che ci piace. Fra 10 anni magari, la nostalgia è tutto.

Qui sotto potete recuperare la video intervista di All Music Italia ai Pinguini Tattici Nucleari.