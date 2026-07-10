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José Sebastiani, il figlio di Amadeus firma Vengo dal Sud: ma a sorpresa non è lui a cantare

Il figlio di Amadeus firma il testo di Vengo dal Sud, ma non è lui a cantare. E Amadeus smentisce le voci su Sanremo Giovani.

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José Sebastiani in tenuta dell'Udinese con il padre Amadeus, autore del singolo Vengo dal Sud
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Si intitola Vengo dal Sud il nuovo singolo legato al nome di José Sebastiani, figlio diciassettenne di Amadeus e Giovanna Civitillo, in uscita su tutte le piattaforme venerdì 17 luglio. Attenzione però a un dettaglio che il ragazzo ha voluto chiarire di persona: José non è la voce del brano, ma ne ha firmato il testo. Il pezzo, realizzato con il rapper EMF e prodotto dal beatmaker prod. $even, è interpretato da giovani cantanti emergenti.

A fare chiarezza è stato lo stesso José con un messaggio pubblicato su Instagram, dopo che l’annuncio aveva scatenato la convinzione che si trattasse del suo debutto come cantante:

Nel tempo libero, quando il calcio me lo permette, mi piace scrivere testi di canzoni che vengono poi interpretate da alcuni amici, artisti emergenti. Per questo ci tenevo a fare un po’ di chiarezza: sia Smog di Milano, uscita qualche mese fa, sia Vengo dal Sud, che uscirà il 17 luglio, non sono cantate da me, ma interpretate da giovani cantanti e prodotte da un beatmaker emergente. Grazie a tutti per l’interesse, continuerò a coltivare le mie passioni“.

Il suo ruolo, quindi, è quello dell’autore dietro le quinte. Un chiarimento che ridimensiona i toni da “figlio d’arte al debutto” e riporta la vicenda alla sua dimensione reale: un diciassettenne che, tra un allenamento e l’altro, si diverte a scrivere.

Il chiarimento di José Sebastiani su Instagram: scrive i testi ma non canta Vengo dal Sud

Chi è José Sebastiani, tra il calcio e la scrittura

Prima ancora che per la musica, José Sebastiani è conosciuto per lo sport. Diciassette anni, è portiere nelle giovanili dell’Udinese, dopo un percorso nei settori giovanili di altri club. Il grande pubblico lo ha conosciuto negli anni in cui il padre era direttore artistico di Sanremo, quando compariva in platea e veniva coinvolto in qualche breve siparietto durante le dirette.

La scrittura, per sua stessa ammissione, resta un’attività del tempo libero, subordinata agli impegni sportivi. Non è la prima volta che il suo nome si lega a un brano: qualche mese fa era uscita Smog di Milano, di cui aveva firmato anch’essa il testo.

José Sebastiani e le voci su Sanremo Giovani: la smentita di Amadeus

L’annuncio di Vengo dal Sud ha fatto partire in poche ore la speculazione social su una possibile partecipazione di José a Sanremo Giovani 2027, la prima edizione sotto la direzione artistica di Stefano De Martino. A far montare l’ipotesi è bastato un commento sotto il post del ragazzo, poi rilanciato da alcune pagine social come se fosse una notizia.

A intervenire è stato direttamente Amadeus, che ha bollato la ricostruzione come una fake news, escludendo l’ipotesi di vedere il figlio in gara all’Ariston. Del resto, l’equivoco cade da sé alla luce del chiarimento di José: se non è l’interprete dei brani, non ci sarebbe alcun palco da cantante da immaginare.

Amadeus smentisce con un FAKE NEWS le voci su José Sebastiani a Sanremo Giovani 2027

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