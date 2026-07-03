Gigi D’Alessio continua ad aggiornare il calendario del Gigi Palasport 2026. Dopo la residency da oltre 100.000 spettatori alla Reggia di Caserta e l’annuncio del ritorno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli nel 2027, il tour autunnale si arricchisce di una nuova data nella Capitale.

Al concerto già annunciato del 14 novembre al Palazzo dello Sport di Roma si aggiunge infatti un secondo appuntamento, in programma il 15 dicembre 2026. Con questo raddoppio salgono a quattro i concerti dell’artista nella Capitale in meno di un anno, considerando anche il doppio sold out che aveva inaugurato il tour nella primavera del 2026.

I biglietti per la nuova data sono disponibili in prevendita su Ticketone e nei punti vendita autorizzati. Di seguito il calendario aggiornato del tour.

Ultimo aggiornamento: 3 luglio 2026. Aggiunta una nuova data del Gigi Palasport 2026: il 15 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma.

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Gigi D’Alessio torna nei palasport dopo la residency di Caserta

Il percorso live del 2026 prosegue con una nuova serie di appuntamenti indoor che porteranno Gigi D’Alessio a esibirsi tra Roma, Bologna, Torino, Firenze, Bari e altre città italiane.

Le date autunnali rappresentano una nuova fase del tour e saranno progressivamente aggiornate con eventuali sold out, variazioni, ospiti e scalette man mano che si avvicinerà la partenza del 14 novembre.

Nel 2027 il ritorno allo Stadio Maradona

Durante l’ultima delle dieci serate alla Reggia di Caserta, Gigi D’Alessio ha annunciato anche il suo ritorno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Il concerto è in programma il 6 giugno 2027 e rappresenta il primo grande evento live già confermato dopo il tour autunnale nei palasport.

I prossimi concerti di Gigi D’Alessio

Data Location Città 14 novembre 2026 Palazzo dello Sport Roma 15 novembre 2026 Unipol Arena Bologna 25 novembre 2026 ChorusLife Arena Bergamo 27 novembre 2026 Kioene Arena Padova 1 dicembre 2026 PalaRescifina Messina 4 dicembre 2026 PalaCalafiore Reggio Calabria 7 dicembre 2026 PalaFlorio Bari 15 dicembre 2026 Palazzo dello Sport Roma

NUOVA DATA 19 dicembre 2026 Nelson Mandela Forum Firenze 23 dicembre 2026 Inalpi Arena Torino 6 giugno 2027 Stadio Diego Armando Maradona Napoli

Nuova data a Roma per Gigi Palasport 2026

Il calendario del Gigi Palasport 2026 si amplia con un nuovo appuntamento nella Capitale. Alla data del 14 novembre al Palazzo dello Sport si aggiunge infatti quella del 15 dicembre, portando a quattro i concerti di Gigi D’Alessio a Roma nell’arco di meno di un anno, considerando anche il doppio sold out che aveva inaugurato il tour nella primavera del 2026.

I biglietti per il nuovo concerto sono disponibili in prevendita su Ticketone e nei punti vendita autorizzati.

Scaletta Gigi D’Alessio tour 2026: le canzoni della residency di Caserta

La scaletta ufficiale della leg autunnale del Gigi Palasport 2026 non è ancora stata comunicata. In attesa dei primi concerti di novembre, il riferimento più recente è quello della residency alla Reggia di Caserta, dove Gigi D’Alessio ha proposto uno spettacolo di oltre quaranta canzoni tra brani completi e medley.

Di seguito i principali brani emersi nel corso delle dieci serate. La scaletta dei concerti autunnali potrebbe subire variazioni e l’articolo verrà aggiornato con la setlist ufficiale dopo il debutto del tour.

Scaletta parziale della residency alla Reggia di Caserta

Un selfie per la vita

Una magica storia d’amore

Senza tuccà

Il cammino dell’età

Nuje

Quanti amori

Non dirgli mai

Chiove

‘O posto d’Annare’

Un cuore malato

Non mollare mai

L’ultimo gettone

Si tenisse 18 anne

Sposa ragazzina

Amico cameriere

E’ guaglione ‘e Napule

Un mese di ritardo

Fotomodelle un po’ povere

Sotto le lenzuola

30 canzone

Buongiorno

Napule

Miele

Como suena el corazon

Mon amour

La lista è basata sulle canzoni eseguite durante la residency alla Reggia di Caserta e non rappresenta necessariamente la scaletta definitiva dei concerti autunnali.

Biglietti per i concerti di Gigi D’Alessio

I biglietti per le date autunnali del tour sono disponibili nei circuiti di vendita autorizzati, salvo esaurimento dei posti per i singoli concerti.

Foto: Angelo Orefice

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