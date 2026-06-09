Aperte le prevendite di VITA! Il concerto, il nuovo evento musicale che il prossimo 22 giugno porterà al Circo Massimo a Roma alcuni tra i più noti artisti della musica italiana. La manifestazione nasce in occasione della Giornata mondiale contro la droga e le dipendenze e unirà musica, divulgazione scientifica e raccolta fondi a favore della ricerca.

Tra gli artisti annunciati figurano Andrea Bocelli, Annalisa, Gianni Morandi, Biagio Antonacci, Emma, Antonello Venditti, Alessandra Amoroso, Gigi D’Alessio, Riccardo Cocciante e Il Volo, accompagnati dalla Nuova Orchestra Sinfonietta diretta dal Maestro Leonardo De Amicis.

La serata sarà condotta da Giorgia Cardinaletti e Nek, con la partecipazione di Lorella Cuccarini e Raoul Bova.

VITA! Il concerto: musica e sensibilizzazione

Il progetto ruota attorno allo slogan internazionale Believe in Yourself, in a Life Full of Health e vuole parlare sia alle nuove generazioni sia agli adulti.

Da una parte il tema del disagio giovanile e delle dipendenze, dall’altra quello della longevità e degli stili di vita salutari. Un messaggio che gli organizzatori intendono veicolare attraverso la musica ma anche grazie al contributo di esponenti del mondo scientifico.

Per l’occasione saranno infatti presenti due Premi Nobel per la Medicina: Thomas Sudhöf, vincitore nel 2013, e Gregg Semenza, premiato nel 2019.

Le istituzioni coinvolte nel progetto

VITA! Il concerto è promosso da AssoConcerti, FIMI e SIAE in collaborazione con la Fondazione Garda Valley, ente attivo nella ricerca e nella divulgazione sui temi della longevità in salute.

L’iniziativa gode del patrocinio del Ministero della Cultura e del Ministero del Turismo ed è prodotta dalla Direzione Intrattenimento Prime Time Rai insieme a Friends TV.

L’incasso della manifestazione, al netto di IVA e SIAE, sarà devoluto alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS per sostenere attività di ricerca e cura.

Biglietti e prezzi per VITA! Il concerto

I biglietti sono disponibili attraverso TicketOne e i consueti punti vendita autorizzati.

Poltronissima numerata: 30 euro

Tribuna numerata: 20 euro

Per questa iniziativa non sono previsti ingressi omaggio, scelta legata alla finalità benefica dell’evento.

Il concerto inizierà alle ore 21.00, con accesso del pubblico garantito entro le 20.30.

Perché l’evento si chiama VITA!

Il titolo richiama Vita, il celebre brano interpretato da Lucio Dalla e Gianni Morandi, scritto da Mogol. Proprio dal verso “Vita, in te ci credo” prende forma il messaggio centrale dell’iniziativa, che punta a promuovere consapevolezza, salute e partecipazione collettiva attraverso il linguaggio della musica.

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