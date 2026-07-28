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Andrea Bocelli, Romanza 30th Anniversary World Tour: calendario completo dei concerti

Da Seattle a New York passando per Los Angeles, Denver e Montréal: il Maestro festeggia il trentennale di Romanza con una tournée nordamericana che accompagnerà le nuove pubblicazioni celebrative.

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Andrea Bocelli, Romanza 30th Anniversary World Tour: calendario completo dei concerti
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Andrea Bocelli porterà in Nord America il Romanza 30th Anniversary World Tour, la tournée che celebra i trent’anni di Romanza, l’album che nel 1996 ha segnato la svolta internazionale della sua carriera. Il tour prenderà il via l’8 settembre da Seattle e attraverserà Stati Uniti e Canada con concerti in alcune delle venue più prestigiose del continente, tra cui il Hollywood Bowl di Los Angeles, il Red Rocks Amphitheatre di Denver e il Madison Square Garden di New York.

La tournée accompagna l’uscita di Romanza (30th Anniversary) e del cofanetto Rarities: Collector’s Edition, due pubblicazioni dedicate al trentennale dell’album.

Andrea Bocelli concerti 2026: le date del Romanza 30th Anniversary World Tour

Data Location Città
8 settembre 2026 Climate Pledge Arena Seattle (WA)
9 settembre 2026 Moda Center Portland (OR)
12 settembre 2026 Golden 1 Center Sacramento (CA)
13 settembre 2026 SAP Center at San Jose San Jose (CA)
15 settembre 2026 Hollywood Bowl Los Angeles (CA)
16 settembre 2026 Hollywood Bowl Los Angeles (CA)
18 settembre 2026 Mortgage Matchup Center Phoenix (AZ)
20 settembre 2026 Red Rocks Amphitheatre Denver (CO)
21 settembre 2026 Red Rocks Amphitheatre Denver (CO)
10 dicembre 2026 TD Garden Boston (MA)
11 dicembre 2026 KeyBank Center Buffalo (NY)
13 dicembre 2026 Bell Centre Montréal (QC)
16 dicembre 2026 Madison Square Garden New York (NY)
17 dicembre 2026 Madison Square Garden New York (NY)
19 dicembre 2026 TD Coliseum Hamilton (ON)
21 dicembre 2026 PPG Paints Arena Pittsburgh (PA)
22 dicembre 2026 Xfinity Mobile Arena Philadelphia (PA)

Un tour che celebra i 30 anni di Romanza

Il tour prende il nome da Romanza, l’album che contiene alcuni dei brani più celebri di Andrea Bocelli, tra cui Con te partirò, Vivo per lei e Time To Say Goodbye. L’anniversario sarà celebrato anche con l’uscita di una nuova edizione dell’album, disponibile dal 25 settembre, che includerà una versione estesa e finora inedita di Con te partirò.

Il 20 novembre arriverà inoltre Rarities: Collector’s Edition, un cofanetto numerato che raccoglie tre album completamente inediti, fotografie mai pubblicate e altri materiali provenienti dall’archivio personale dell’artista.

Biglietti per il Romanza 30th Anniversary World Tour

I biglietti per le date del Romanza 30th Anniversary World Tour sono disponibili attraverso i circuiti ufficiali indicati sul sito di Andrea Bocelli. Maggiori informazioni sono disponibili sui canali ufficiali dell’artista.

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