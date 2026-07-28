Andrea Bocelli porterà in Nord America il Romanza 30th Anniversary World Tour, la tournée che celebra i trent’anni di Romanza, l’album che nel 1996 ha segnato la svolta internazionale della sua carriera. Il tour prenderà il via l’8 settembre da Seattle e attraverserà Stati Uniti e Canada con concerti in alcune delle venue più prestigiose del continente, tra cui il Hollywood Bowl di Los Angeles, il Red Rocks Amphitheatre di Denver e il Madison Square Garden di New York.
La tournée accompagna l’uscita di Romanza (30th Anniversary) e del cofanetto Rarities: Collector’s Edition, due pubblicazioni dedicate al trentennale dell’album.
Andrea Bocelli concerti 2026: le date del Romanza 30th Anniversary World Tour
|Data
|Location
|Città
|8 settembre 2026
|Climate Pledge Arena
|Seattle (WA)
|9 settembre 2026
|Moda Center
|Portland (OR)
|12 settembre 2026
|Golden 1 Center
|Sacramento (CA)
|13 settembre 2026
|SAP Center at San Jose
|San Jose (CA)
|15 settembre 2026
|Hollywood Bowl
|Los Angeles (CA)
|16 settembre 2026
|Hollywood Bowl
|Los Angeles (CA)
|18 settembre 2026
|Mortgage Matchup Center
|Phoenix (AZ)
|20 settembre 2026
|Red Rocks Amphitheatre
|Denver (CO)
|21 settembre 2026
|Red Rocks Amphitheatre
|Denver (CO)
|10 dicembre 2026
|TD Garden
|Boston (MA)
|11 dicembre 2026
|KeyBank Center
|Buffalo (NY)
|13 dicembre 2026
|Bell Centre
|Montréal (QC)
|16 dicembre 2026
|Madison Square Garden
|New York (NY)
|17 dicembre 2026
|Madison Square Garden
|New York (NY)
|19 dicembre 2026
|TD Coliseum
|Hamilton (ON)
|21 dicembre 2026
|PPG Paints Arena
|Pittsburgh (PA)
|22 dicembre 2026
|Xfinity Mobile Arena
|Philadelphia (PA)
Un tour che celebra i 30 anni di Romanza
Il tour prende il nome da Romanza, l’album che contiene alcuni dei brani più celebri di Andrea Bocelli, tra cui Con te partirò, Vivo per lei e Time To Say Goodbye. L’anniversario sarà celebrato anche con l’uscita di una nuova edizione dell’album, disponibile dal 25 settembre, che includerà una versione estesa e finora inedita di Con te partirò.
Il 20 novembre arriverà inoltre Rarities: Collector’s Edition, un cofanetto numerato che raccoglie tre album completamente inediti, fotografie mai pubblicate e altri materiali provenienti dall’archivio personale dell’artista.
Biglietti per il Romanza 30th Anniversary World Tour
I biglietti per le date del Romanza 30th Anniversary World Tour sono disponibili attraverso i circuiti ufficiali indicati sul sito di Andrea Bocelli. Maggiori informazioni sono disponibili sui canali ufficiali dell’artista.