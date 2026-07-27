Andrea Bocelli celebra i 30 anni di Romanza con due pubblicazioni dedicate ai collezionisti. Il 25 settembre uscirà Romanza (30th Anniversary), nuova edizione dell’album che ha segnato la svolta internazionale del tenore, mentre il 20 novembre arriverà Rarities: Collector’s Edition, un cofanetto in edizione limitata con tre album inediti, fotografie mai pubblicate e materiali provenienti dall’archivio personale dell’artista.

Le due uscite accompagneranno anche il Romanza 30th Anniversary World Tour, che prenderà il via l’8 settembre con una serie di concerti in Nord America.

Romanza torna con una nuova edizione per il trentennale

Pubblicato nel 1996, Romanza è l’album italiano più venduto al mondo e contiene alcuni dei brani più noti del repertorio di Andrea Bocelli, tra cui Con te partirò, Time To Say Goodbye, interpretata con Sarah Brightman, e Vivo per lei, in duetto con Giorgia.

La nuova edizione, disponibile nei formati standard e deluxe, ripropone i sedici brani originali arricchiti da fotografie inedite delle sessioni di registrazione. Tra le novità figura anche una versione estesa di Con te partirò, finora mai pubblicata.

L’edizione deluxe comprenderà inoltre un doppio vinile color oro, una litografia autografata dal Maestro e un volume da collezione con testi del giornalista Craig McLean dedicati al percorso internazionale dell’artista.

Rarities: Collector’s Edition, tre album completamente inediti

Il secondo progetto arriverà nei negozi il 20 novembre. Rarities: Collector’s Edition è un cofanetto numerato che raccoglie tre album mai pubblicati:

Le Mie Poesie , con testi scritti e recitati da Andrea Bocelli accompagnati dalla musica;

, con testi scritti e recitati da Andrea Bocelli accompagnati dalla musica; Torre del Lago ;

; Dall’Archivio (From the Archives).

Il cofanetto comprenderà tre LP, tre CD, un volume illustrato con fotografie inedite della vita e della carriera dell’artista, scritti personali e poesie pubblicati per la prima volta, una stampa artistica autografata, un foulard in seta realizzato artigianalmente, un certificato di autenticità e altri contenuti esclusivi.

Rarities: Collector’s Edition sarà inoltre presentato in anteprima mondiale al Teatro del Silenzio di Lajatico con un’esposizione dedicata ai materiali raccolti nel cofanetto.

Il tour mondiale dedicato ai 30 anni di Romanza

Le due pubblicazioni accompagneranno il Romanza 30th Anniversary World Tour, che partirà l’8 settembre da Seattle. La tournée toccherà alcune delle principali venue nordamericane, tra cui il Madison Square Garden di New York, l’Hollywood Bowl di Los Angeles, il Red Rocks Amphitheatre di Denver, il Bell Centre di Montréal e il TD Garden di Boston.

I numeri della carriera di Andrea Bocelli

Con oltre 90 milioni di dischi venduti e più di 25 miliardi di stream, Andrea Bocelli ha ricevuto sei candidature ai Grammy Awards e sei ai Latin Grammy. Nel corso della sua carriera si è esibito davanti a Capi di Stato, Pontefici e in numerosi eventi internazionali.

Tra gli impegni più recenti figura anche l’interpretazione di DNA, inno ufficiale della FIFA World Cup 2026, eseguito durante la cerimonia inaugurale dei Mondiali a Città del Messico insieme alla cantante EJAE.

Romanza (30th Anniversary) sarà disponibile dal 25 settembre, mentre Rarities: Collector’s Edition arriverà il 20 novembre. Entrambe le pubblicazioni sono già disponibili in pre-order.