22 Marzo 2026
di
Lorenza Ferraro
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22 Marzo 2026

Serale Amici 2026, prima puntata: chi è stato eliminato sabato 21 marzo

Tre uscite definitive ridisegnano subito gli equilibri tra le squadre. Ecco cosa è successo nella puntata di sabato 21 marzo.

Amici di Lorenza Ferraro
Gli allievi eliminati nella prima puntata del Serale di Amici 2026
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La prima puntata del Serale di Amici 2026, andata in onda ieri sera, sabato 21 marzo, in prima serata su Canale 5, ha emesso i suoi primi, pesanti verdetti. Una serata intensa che, come vi avevamo già anticipato qui, si è conclusa con una tripla eliminazione che ha cambiato fin da subito gli equilibri tra le tre squadre in gara.

Sotto lo sguardo attento della giuria, composta da Gigi D’Alessio, Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio, i 17 allievi che hanno conquistato la maglia d’oro si sono sfidati nelle classiche manche a squadre. Ad accompagnare Maria De Filippi in questo debutto, oltre alla presenza di Alessandro Cattelan, l’attesissima esibizione di Annalisa come ospite musicale.

Ma chi ha dovuto abbandonare definitivamente la scuola al termine della prima puntata?

Clicca in basso su “continua” per leggere il riassunto di tutte le sfide e scoprire i nomi degli eliminati!

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