Serale Amici 2026, anticipazioni: tripla eliminazione nella prima puntata con Annalisa

Il Serale di Amici 2026, entra nel vivo con la prima puntata del 21 marzo e una tripla eliminazione che cambia subito gli equilibri tra le squadre: ecco le anticipazioni, che ci raccontano cosa vedremo sabato in prima serata su Canale 5.

I GIUDICI DEL SERALE DI AMICI 2026

Tra le novità di quest’anno c’è, senza alcun dubbio, la presenza di una poltrona. Di fatto, contrariamente allo scorso anno, quest’anno i giudici del Serale saranno ben quattro: Gigi D’Alessio, Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio.

Insomma, Maria De Filippi ha riconfermato la stessa giuria dello scorso anno, aggiungendo una poltrona in più per Gigi D’Alessio.

E Alessandro Cattelan? Durante la prima puntata del Serale ci sarà anche il noto conduttore, ma il suo ruolo non è ancora stato svelato.

Le squadre del serale di Amici 2026

I talent in gara in questa edizione sono 17, divisi in tre squadre capitanate da Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Anna Pettinelli ed Emanuel Lo.

Qui, di seguito, riportiamo in dettaglio ogni squadra:

Team Zerbi-Celentano: Caterina (cantante), Elena (cantante), Plasma (cantante), Riccardo (cantante), Antonio (ballerino), Emiliano (ballerino), Nicola (ballerino).

Caterina (cantante), Elena (cantante), Plasma (cantante), Riccardo (cantante), Antonio (ballerino), Emiliano (ballerino), Nicola (ballerino). Team Cuccarini-Peparini: Angie (cantante), Lorenzo (cantante), Michele (cantante), Simone (ballerino), Alex (ballerino).

Angie (cantante), Lorenzo (cantante), Michele (cantante), Simone (ballerino), Alex (ballerino). Team Pettinelli-Lo: Gard (cantante), Opi (cantante), Valentina (cantante), Kiara (ballerina), Alessio (ballerina).

Se non volete rovinarvi la sorpresa su ciò che è accaduto e chi è stato eliminato durante la prima puntata del Serale di Amici 2026 secondo le anticipazioni di Superguida Tv NON cliccate su “continua” (ricordiamo che la puntata che andrà in onda sabato 21 marzo è registrata).