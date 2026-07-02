2 Luglio 2026
di
All Music Italia
News
Condividi su:
2 Luglio 2026

OPI, dal Serale di Amici al primo EP: esce Borderline con l’instore tour

Sei tracce dall'anima pop-punk e un instore tour che parte da Milano e tocca sei città italiane.

News di All Music Italia
OPI nella foto promo del suo primo EP Borderline, ritratto in bianco e nero
Condividi su:

OPI pubblica il suo primo EP, Borderline, in uscita venerdì 3 luglio su tutte le piattaforme digitali per Stage One / Wea. Fresco dall’ultima edizione di Amici, dove è arrivato fino alla fase del Serale, il giovane artista debutta con un progetto di sei tracce e annuncia un instore tour che, a partire dal giorno dell’uscita, toccherà alcune delle principali città italiane.

OPI, Borderline: cosa racconta il nuovo EP

Con Borderline, OPI mette in mostra l’anima pop-punk della sua scrittura. I sei brani tracciano un percorso emotivo contrastante, che oscilla tra momenti più aggressivi e altri decisamente intimi e introversi. Il concept dell’EP scava nella quotidianità e nel vissuto dell’artista, affrontando la difficoltà di guardare in faccia la realtà e le paure che ne derivano, con la costante ricerca di un equilibrio nei giorni più complicati.

Il progetto esplora anche i legami umani in modo viscerale: dalle relazioni magnetiche e disfunzionali nate da storie vere, fino al tema dell’ossessione e dell’attrazione verso il lato oscuro, con le sue conseguenze. Non manca però lo spazio per la redenzione e la spensieratezza, con uno sguardo speranzoso verso il futuro e la voglia di lasciarsi alle spalle gli errori del passato per ricominciare.

OPI, Borderline: la tracklist

# Titolo
1 Fahrenheit
2 Harley Quinn
3 Scusa
4 Mezcal
5 Occhi diavolo
6 Ora d’aria

OPI, Borderline Instore Tour: il calendario completo

Per celebrare l’uscita dell’EP e incontrare i fan, OPI parte subito con un instore tour che tocca sei città italiane a partire dal giorno della release.

Data Città Store e orario
3 luglio Milano Mondadori Bookstore, Corso Porta Romana, ore 17:30
4 luglio Padova Mondadori Bookstore, Via Cavour 16, ore 18:00
5 luglio Roma Mondadori Bookstore, Piazza Cola di Rienzo 81/83, ore 17:30
6 luglio Salerno Feltrinelli, Corso Vittorio Emanuele 230, ore 18:00
7 luglio Bologna Semm Music Store&More, Via Guglielmo Oberdan 24 F, ore 16:30
8 luglio Torino Mondadori Bookstore, Piazza Castello 117, ore 17:30

Chi è OPI

Reduce dall’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, dove ha raggiunto la fase del Serale conquistando il pubblico, OPI arriva a Borderline forte della visibilità televisiva su Canale 5. I brani dell’EP, che segna il suo debutto sulla distanza breve, puntano a ritagliarsi uno spazio nel pop-punk urbano italiano. All’interno del progetto anche le tre canzoni presentate nel talent: Fahrenheit, Scusa e Occhi diavolo.

All Music Italia

Articoli più letti

Gabry Ponte annuncia Circotron – The Dance Show, il tour 2027 nei palazzetti 1

Dopo San Siro, Gabry Ponte lancia Circotron: le prime date del tour 2027
Ultimo a braccia aperte sul palco con il microfono in mano durante un concerto allo stadio 2

Ultimo a Tor Vergata, la guida al concerto: orari, come arrivare e cosa portare
Geolier mostra una parte della scaletta del tour 2026 condivisa sui social 3

Geolier Stadi 2026: scaletta, ospiti e bilancio del tour negli stadi
Madame tour 2026 date concerti estate e club Disincanto Tour 4

Madame debutta dal vivo con DISINCANTO: la scaletta del tour dell'estate 2026
Max Pezzali annuncia le nuove date del tour nei palasport 2026-2027 di Max Forever – Stessa storia stesso posto stesso bar 5

Max Pezzali torna nei palasport: tutte le date di Max Forever – Stessa storia stesso posto stesso bar
Frasa al centro della festa nel videoclip del singolo Vita da ricchi 6

Vita da ricchi, Frasa racconta in video cosa significa essere ricchi davvero (anteprima)
Fulminacci in concerto con la chitarra durante un’esibizione dal vivo 7

Fulminacci all’aperto 2026: date dei concerti e scaletta del tour estivo
Ultimo a braccia aperte sul palco con il microfono durante un concerto negli stadi 8

Ultimo, la favola negli stadi: tutti i tour e i numeri di una carriera record fino a Tor Vergata
Zucchero scaletta tour 2026 data zero Mantova 9

Zucchero, la scaletta del tour 2026 dopo la data zero di Mantova
I volti di Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo scolpiti sulla Costiera Amalfitana nella grafica del singolo 10

Costiera Amalfitana, il tormentone di Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo: testo e significato

Cerca su A.M.I.