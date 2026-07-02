OPI pubblica il suo primo EP, Borderline, in uscita venerdì 3 luglio su tutte le piattaforme digitali per Stage One / Wea. Fresco dall’ultima edizione di Amici, dove è arrivato fino alla fase del Serale, il giovane artista debutta con un progetto di sei tracce e annuncia un instore tour che, a partire dal giorno dell’uscita, toccherà alcune delle principali città italiane.

OPI, Borderline: cosa racconta il nuovo EP

Con Borderline, OPI mette in mostra l’anima pop-punk della sua scrittura. I sei brani tracciano un percorso emotivo contrastante, che oscilla tra momenti più aggressivi e altri decisamente intimi e introversi. Il concept dell’EP scava nella quotidianità e nel vissuto dell’artista, affrontando la difficoltà di guardare in faccia la realtà e le paure che ne derivano, con la costante ricerca di un equilibrio nei giorni più complicati.

Il progetto esplora anche i legami umani in modo viscerale: dalle relazioni magnetiche e disfunzionali nate da storie vere, fino al tema dell’ossessione e dell’attrazione verso il lato oscuro, con le sue conseguenze. Non manca però lo spazio per la redenzione e la spensieratezza, con uno sguardo speranzoso verso il futuro e la voglia di lasciarsi alle spalle gli errori del passato per ricominciare.

OPI, Borderline: la tracklist

# Titolo 1 Fahrenheit 2 Harley Quinn 3 Scusa 4 Mezcal 5 Occhi diavolo 6 Ora d’aria

OPI, Borderline Instore Tour: il calendario completo

Per celebrare l’uscita dell’EP e incontrare i fan, OPI parte subito con un instore tour che tocca sei città italiane a partire dal giorno della release.

Data Città Store e orario 3 luglio Milano Mondadori Bookstore, Corso Porta Romana, ore 17:30 4 luglio Padova Mondadori Bookstore, Via Cavour 16, ore 18:00 5 luglio Roma Mondadori Bookstore, Piazza Cola di Rienzo 81/83, ore 17:30 6 luglio Salerno Feltrinelli, Corso Vittorio Emanuele 230, ore 18:00 7 luglio Bologna Semm Music Store&More, Via Guglielmo Oberdan 24 F, ore 16:30 8 luglio Torino Mondadori Bookstore, Piazza Castello 117, ore 17:30

Chi è OPI

Reduce dall’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, dove ha raggiunto la fase del Serale conquistando il pubblico, OPI arriva a Borderline forte della visibilità televisiva su Canale 5. I brani dell’EP, che segna il suo debutto sulla distanza breve, puntano a ritagliarsi uno spazio nel pop-punk urbano italiano. All’interno del progetto anche le tre canzoni presentate nel talent: Fahrenheit, Scusa e Occhi diavolo.