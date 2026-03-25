Opi, “Occhi Diavolo”: il racconto di una relazione tossica da cui non si riesce a fuggire

Opi presenta Occhi Diavolo, testo e significato del nuovo brano inedito che fa parte della terza tornata ufficiale di singoli pubblicati dai ragazzi di Amici 25. La canzone sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 27 marzo 2026, e arriva dopo l’eliminazione del cantautore nella prima puntata del Serale, andata in onda il 21 marzo.
Il brano si aggiunge ai due precedenti inediti, Scusa – presentato durante il pomeridiano – e FAHRENHEIT, con cui Opi ha costruito un’identità artistica riconoscibile: scrittura diretta, testi che non cercano metafore rassicuranti e una vocalità capace di reggere testi scomodi.
OPI, “OCCHI DIAVOLO”: SIGNIFICATO E TESTO DELL’INEDITO
Il brano racconta una relazione tossica e magnetica, di quelle da cui si sa di dover scappare ma a cui non si riesce a rinunciare. Il protagonista è consapevole di sbagliare “un milione di volte”, ma continua a cadere nello stesso schema, attratto da una persona che rappresenta insieme desiderio e dolore.
L’immagine degli “occhi diavolo dentro una Barbie” è particolarmente significativa: unisce innocenza e pericolo, estetica perfetta e anima distruttiva, sintetizzando il fascino ambiguo della figura femminile descritta.
Il testo si muove così continuamente tra piacere e autodistruzione: l’amore viene rifiutato (“non parlarmi d’amore”) mentre viene cercata un’intensità più fisica e ossessiva, quasi come una dipendenza. Non a caso compaiono riferimenti espliciti a “overdose” e “dose”, che trasformano il rapporto in una metafora di addiction emotiva.
Il ritornello rafforza infine questa dinamica: il protagonista chiede di dimenticare, ma allo stesso tempo ammette di non riuscire a stare lontano da quegli “occhi diavolo”.
Occhi Diavolo è dunque il racconto di un legame malato, lucido nella sua consapevolezza ma incapace di spezzarsi.
OCCHI DIAVOLO TESTO
Ho sbagliato già un milione di volte
So so so farlo ancora
Se rimani stanotte stanotte stanotte
Tu che balli nuda sopra un taxi
Lacrime d’inchiostro sui tuoi fianchi
Occhi diavolo dentro una barbie
Tu che davvero sai,
Farmi male senza fare rumore
Sei tu la spina
Su un tappeto di rose, di rose, di rose
E allora
Fa fa fa fa fammi godere
Non pa pa pa parlarmi d’more
Che no non fa per te
Graffiami la schiena fino a sangui-nare
Fammeli dimenticare
Quei tuoi occhi diavolo
Che non so stare lontano da te
Ho sbagliato già un milione di volte
tu tu tu hai la faccia di chi
Ancora mi fotte, mi fotte, mi fotte
E d’ossessioni mi ci drogo dammi un’altra dose
Se d’amore poi si muore sei la mia overdose
Perché portano il tuo nome le mie paranoie
Le mie paranoie
Ancora sai
Farmi male senza fare rumore
Sei tu la spina
Su un tappeto di rose, di rose, di rose
E allora
Fa fa fa fa fammi godere
Non pa pa pa parlarmi d’more
Che no non fa per te
Graffiami la schiena fino a sangui-nare
Fammeli dimenticare
Quei tuoi occhi diavolo
Che non so stare lontano da te
Che non so stare lontano da te
Fa fa fa fa fammi godere
Non pa pa pa parlarmi d’more
Che no non fa per te
Non fa per te