Opi, “Occhi Diavolo”: il racconto di una relazione tossica da cui non si riesce a fuggire

Opi presenta Occhi Diavolo, testo e significato del nuovo brano inedito che fa parte della terza tornata ufficiale di singoli pubblicati dai ragazzi di Amici 25. La canzone sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 27 marzo 2026, e arriva dopo l’eliminazione del cantautore nella prima puntata del Serale, andata in onda il 21 marzo.

Il brano si aggiunge ai due precedenti inediti, Scusa – presentato durante il pomeridiano – e FAHRENHEIT, con cui Opi ha costruito un’identità artistica riconoscibile: scrittura diretta, testi che non cercano metafore rassicuranti e una vocalità capace di reggere testi scomodi.

OPI, “OCCHI DIAVOLO”: SIGNIFICATO E TESTO DELL’INEDITO

Il brano racconta una relazione tossica e magnetica, di quelle da cui si sa di dover scappare ma a cui non si riesce a rinunciare. Il protagonista è consapevole di sbagliare “un milione di volte”, ma continua a cadere nello stesso schema, attratto da una persona che rappresenta insieme desiderio e dolore.

L’immagine degli “occhi diavolo dentro una Barbie” è particolarmente significativa: unisce innocenza e pericolo, estetica perfetta e anima distruttiva, sintetizzando il fascino ambiguo della figura femminile descritta.

Il testo si muove così continuamente tra piacere e autodistruzione: l’amore viene rifiutato (“non parlarmi d’amore”) mentre viene cercata un’intensità più fisica e ossessiva, quasi come una dipendenza. Non a caso compaiono riferimenti espliciti a “overdose” e “dose”, che trasformano il rapporto in una metafora di addiction emotiva.

Il ritornello rafforza infine questa dinamica: il protagonista chiede di dimenticare, ma allo stesso tempo ammette di non riuscire a stare lontano da quegli “occhi diavolo”.

Occhi Diavolo è dunque il racconto di un legame malato, lucido nella sua consapevolezza ma incapace di spezzarsi.

OCCHI DIAVOLO TESTO