Amici 25, Opi presenta il nuovo inedito “Scusa”: testo e significato del brano

La seconda tornata di inediti di Amici saraà in pre save da lunedì 19 gennaio.

Opi canta l'inedito Scusa sul palco di Amici 25
Tra i banchi di Amici 25 l’artista bergamasco Opi ha presentato il nuovo brano Scusa, secondo brano inedito dopo Fahrenheit. Scopriamo testo e significato

All’anagrafe Simone Opini, classe 2001, Opi è un volto che il pubblico del talent ricorda bene: lo scorso anno aveva tentato l’ingresso nella scuola attraverso una sfida contro TrigNO, uscendone però sconfitto. Nonostante i dubbi espressi da Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, quest’anno è stata Anna Pettinelli a volerlo fortemente nel cast, colpita dalla sua attitudine pop-punk e dalla schiettezza della sua scrittura.

Fuori dal palco, Simone lavorava come imbianchino, una realtà che tiene i suoi piedi ben piantati a terra mentre la musica continua a essere la sua unica, vera ancora di salvezza.

Tra il 2024 e il 2025, il giovane artista ha dimostrato una grande produttività e urgenza creativa pubblicando quattro singoli: New York, Niente di Meglio di Te, Mi Sento Così e Sad Vibe.

Per Simone, la musica è l’unico impegno portato avanti con dedizione assoluta: “A parte la musica, ho sempre lasciato le cose a metà”, ha confessato l’artista, aggiungendo come questa passione sia l’unica cosa in grado di responsabilizzarlo davvero.

significato di Scusa

Il brano si inserisce perfettamente nel solco del pop-punk moderno, dove la vulnerabilità si sposa con chitarre energiche e ritornelli diretti.

Il testo di Scusa

Di seguito riportiamo il testo del nuovo inedito di Opi ad Amici presentato durante la puntata di domenica 18 gennaio 2026.

(Testo in aggiornamento non appena disponibile integralmente)

 

