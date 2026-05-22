22 Maggio 2026
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22 Maggio 2026

Classifiche FIMI: Shiva si riprende la vetta degli album, Samurai Jay resta primo tra i singoli

Album, singoli e fisico nella nuova settimana FIMI, con i debutti di Drake, Pinguini Tattici Nucleari e Willie Peyote.

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Classifiche di vendita FIMI settimana 21 2026 con Shiva, Sayf e Michael Jackson
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Le classifiche FIMI settimana 21 2026 vedono un cambio della guardia in vetta alla classifica album, dove Shiva riconquista il primo posto, mentre tra i singoli prosegue il dominio di Samurai Jay.

Classifica FIMI album e compilation settimana 21 2026

Al primo posto della classifica album risale Shiva con Vangelo, guadagnando una posizione rispetto alla scorsa settimana. Scende al secondo posto Sayf con Santissimo. Il podio è completato dalla più alta nuova entrata della settimana: Drake con Iceman al terzo posto.

In Top 10 debutta anche Flaco G con The Goldfather (settimo), mentre Bresh mette a segno un importante recupero grazie al singolo Da Dio rientrando in Top 10 alla decima posizione con Mediterraneo.

Si segnala la forte tenuta di Michael Jackson, presente con tre titoli nelle prime venti posizioni, trainato dal successo della colonna sonora del film biografico.

  1. 1 (+1) – VangeloShiva (Milano Ovest / Columbia)
  2. 2 (-1) – SantissimoSayf (La Santa / Atlantic)
  3. 3 (NEW) – IcemanDrake (Island)
  4. 4 (-1) – Tutto È PossibileGeolier (Atlantic)
  5. 5 (-1) – Tutta Vita (Sempre)Olly (Epic)
  6. 6 (-1) – Michael: Songs From The Motion Picture (O.S.T.)Michael Jackson (Legacy Recordings)
  7. 7 (NEW) – The GoldfatherFlaco G (Atlantic)
  8. 8 (-1) – DisincantoMadame (Sugar)
  9. 9 (-3) – Anche Gli Eroi MuoionoKid Yugi (EMI)
  10. 10 (+8) – MediterraneoBresh (Epic)
  11. 11 (-3) – Debí Tirar Más FotosBad Bunny (Rimas Entertainment LLC.)
  12. 12 (-1) – La BellavitaArtie 5ive (Trenches Records Ent / Warner Records)
  13. 13 (+7) – Thriller (40th Anniversary Edition)Michael Jackson (Epic / Legacy Recordings)
  14. 14 (-4) – Comuni ImmortaliAchille Lauro (Atlantic)
  15. 15 (-1) – Number OnesMichael Jackson (Epic / Legacy Recordings)
  16. 16 (-7) – Solito CinemaJuli (Epic)
  17. 17 (-2) – Dio Lo Sa – Atto IIGeolier (Atlantic)
  18. 18 (NEW) – Anatomia Di Uno Schianto ProlungatoWillie Peyote (EMI)
  19. 19 (-2) – Santana Money GangSfera Ebbasta & Shiva (Cupido / Milano Ovest)
  20. 20 (+1) – Per Soldi E Per AmoreErnia (Island)

Nella Top 10 album la presenza più numerosa è quella di Sony Music con 4 titoli. Seguono Warner Music e Universal Music, presenti con 3 progetti ciascuna.

Classifica FIMI singoli settimana 21 2026

Tra i singoli si conferma al primo posto Samurai Jay & Vito Salamanca con Ossessione, tallonati da Shiva & Geolier con Bad Bad Bad. Al terzo posto sale il trio composto da Fred De Palma, Anitta & Emis Killa con La Testa Gira.

La Top 10 accoglie due importanti nuove entrate: i Pinguini Tattici Nucleari debuttano al quarto posto con Sorry Scusa Lo Siento, mentre Artie 5ive entra sesto con Swag Music. Da segnalare il debutto di Tiziano Ferro con Lazza in Xxdono alla posizione dodici.

  1. 1 (=) – OssessioneSamurai Jay & Vito Salamanca (Island)
  2. 2 (=) – Bad Bad BadShiva & Geolier (Milano Ovest / Columbia)
  3. 3 (+1) – La Testa GiraFred De Palma, Anitta & Emis Killa (Atlantic)
  4. 4 (NEW) – Sorry Scusa Lo SientoPinguini Tattici Nucleari (Epic)
  5. 5 (-2) – ObsessedShiva & Anna (Milano Ovest / Columbia)
  6. 6 (NEW) – Swag MusicArtie 5ive (Steel Music Agency / Warner Records)
  7. 7 (+5) – Per Sempre SìSal Da Vinci (Cose Production Srl / Atlantic)
  8. 8 (-1) – Al Mio PaeseSerena Brancale, Levante & Delia (Isola Degli Artisti / Atlantic)
  9. 9 (-3) – Canzone D’AmoreGeolier (Atlantic)
  10. 10 (-5) – Tu Mi Piaci TantoSayf (La Santa / Atlantic)
  11. 11 (-3) – Billie JeanMichael Jackson (Legacy Recordings)
  12. 12 (NEW) – XxdonoTiziano Ferro feat. Lazza (Sugar)
  13. 13 (-4) – BabyfaceShiva & Kid Yugi (Milano Ovest / Columbia)
  14. 14 (-4) – Beauty And A BeatJustin Bieber feat. Nicki Minaj (Island)
  15. 15 (-1) – Stupida SfortunaFulminacci (Maciste Dischi / Warner Records)
  16. 16 (-3) – DavverodavveroArtie 5ive (Trenches Records Ent / Warner Records)
  17. 17 (NEW) – Da DioBresh (Epic)
  18. 18 (-2) – Beat ItMichael Jackson (Legacy Recordings)
  19. 19 (-4) – Volevo CapireMadame & Marracash (Sugar)
  20. 20 (-1) – I RomanticiTommaso Paradiso (Columbia)

Nella Top 10 singoli la quota più rilevante appartiene a Warner Music con cinque brani tra label e distribuzione. Seguono Sony Music con tre titoli e Universal Music con due progetti.

Classifica FIMI fisico: CD, vinili e musicassette settimana 21 2026

Il mercato fisico vede il ritorno in vetta di Michael Jackson con Thriller (40th Anniversary Edition), che guadagna due posizioni. Seguono tre nuove entrate consecutive: Flaco G con The Goldfather, Willie Peyote con Anatomia Di Uno Schianto Prolungato e Max Gazzè con L’Ornamento Delle Cose Secondarie.

La Top 10 del fisico conferma l’interesse per il catalogo e le edizioni speciali, con Michael Jackson presente anche alla quinta posizione con Bad. Da segnalare il debutto di Cortis all’undicesima posizione con Greengreen e il rientro in Top 20 di Yungblud.

  1. 1 (+2) – Thriller (40th Anniversary Edition)Michael Jackson (Epic / Legacy Recordings)
  2. 2 (NEW) – The GoldfatherFlaco G (Atlantic)
  3. 3 (NEW) – Anatomia Di Uno Schianto ProlungatoWillie Peyote (EMI)
  4. 4 (NEW) – L’Ornamento Delle Cose SecondarieMax Gazzè (Columbia)
  5. 5 (+3) – BadMichael Jackson (Epic / Legacy Recordings)
  6. 6 (-2) – VangeloShiva (Milano Ovest / Columbia)
  7. 7 (-6) – SantissimoSayf (La Santa / Atlantic)
  8. 8 (+2) – DisincantoMadame (Sugar)
  9. 9 (=) – ArirangBTS (EMI)
  10. 10 (-8) – Primo AmoreMannarino (BMG)
  11. 11 (NEW) – GreengreenCortis (EMI)
  12. 12 (+1) – Number OnesMichael Jackson (Epic / Legacy Recordings)
  13. 13 (+7) – Off The WallMichael Jackson (Epic / Legacy Recordings)
  14. 14 (NEW) – DangerousMichael Jackson (Epic / Legacy Recordings)
  15. 15 (NEW) – Idols (Complete)Yungblud (EMI)
  16. 16 (-5) – Michael: Songs From The Motion Picture (O.S.T.)Michael Jackson (Legacy Recordings)
  17. 17 (-3) – Anche Gli Eroi MuoionoKid Yugi (EMI)
  18. 18 (+1) – Wish You Were Here (50th Anniversary Edition)Pink Floyd (Legacy Recordings)
  19. 19 (-1) – The Dark Side Of The Moon (50th Anniversary)Pink Floyd (Legacy Recordings)
  20. 20 (NEW) – CatalinaCate Lumina (Latarma Records)

Nella Top 10 fisico la distribuzione è guidata da Sony Music con cinque titoli, seguita da Universal Music con tre e Warner Music con due progetti.

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