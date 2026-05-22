Le classifiche FIMI settimana 21 2026 vedono un cambio della guardia in vetta alla classifica album, dove Shiva riconquista il primo posto, mentre tra i singoli prosegue il dominio di Samurai Jay.
Classifica FIMI album e compilation settimana 21 2026
Al primo posto della classifica album risale Shiva con Vangelo, guadagnando una posizione rispetto alla scorsa settimana. Scende al secondo posto Sayf con Santissimo. Il podio è completato dalla più alta nuova entrata della settimana: Drake con Iceman al terzo posto.
In Top 10 debutta anche Flaco G con The Goldfather (settimo), mentre Bresh mette a segno un importante recupero grazie al singolo Da Dio rientrando in Top 10 alla decima posizione con Mediterraneo.
Si segnala la forte tenuta di Michael Jackson, presente con tre titoli nelle prime venti posizioni, trainato dal successo della colonna sonora del film biografico.
- 1 (+1) – Vangelo – Shiva (Milano Ovest / Columbia)
- 2 (-1) – Santissimo – Sayf (La Santa / Atlantic)
- 3 (NEW) – Iceman – Drake (Island)
- 4 (-1) – Tutto È Possibile – Geolier (Atlantic)
- 5 (-1) – Tutta Vita (Sempre) – Olly (Epic)
- 6 (-1) – Michael: Songs From The Motion Picture (O.S.T.) – Michael Jackson (Legacy Recordings)
- 7 (NEW) – The Goldfather – Flaco G (Atlantic)
- 8 (-1) – Disincanto – Madame (Sugar)
- 9 (-3) – Anche Gli Eroi Muoiono – Kid Yugi (EMI)
- 10 (+8) – Mediterraneo – Bresh (Epic)
- 11 (-3) – Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny (Rimas Entertainment LLC.)
- 12 (-1) – La Bellavita – Artie 5ive (Trenches Records Ent / Warner Records)
- 13 (+7) – Thriller (40th Anniversary Edition) – Michael Jackson (Epic / Legacy Recordings)
- 14 (-4) – Comuni Immortali – Achille Lauro (Atlantic)
- 15 (-1) – Number Ones – Michael Jackson (Epic / Legacy Recordings)
- 16 (-7) – Solito Cinema – Juli (Epic)
- 17 (-2) – Dio Lo Sa – Atto II – Geolier (Atlantic)
- 18 (NEW) – Anatomia Di Uno Schianto Prolungato – Willie Peyote (EMI)
- 19 (-2) – Santana Money Gang – Sfera Ebbasta & Shiva (Cupido / Milano Ovest)
- 20 (+1) – Per Soldi E Per Amore – Ernia (Island)
Nella Top 10 album la presenza più numerosa è quella di Sony Music con 4 titoli. Seguono Warner Music e Universal Music, presenti con 3 progetti ciascuna.
Classifica FIMI singoli settimana 21 2026
Tra i singoli si conferma al primo posto Samurai Jay & Vito Salamanca con Ossessione, tallonati da Shiva & Geolier con Bad Bad Bad. Al terzo posto sale il trio composto da Fred De Palma, Anitta & Emis Killa con La Testa Gira.
La Top 10 accoglie due importanti nuove entrate: i Pinguini Tattici Nucleari debuttano al quarto posto con Sorry Scusa Lo Siento, mentre Artie 5ive entra sesto con Swag Music. Da segnalare il debutto di Tiziano Ferro con Lazza in Xxdono alla posizione dodici.
- 1 (=) – Ossessione – Samurai Jay & Vito Salamanca (Island)
- 2 (=) – Bad Bad Bad – Shiva & Geolier (Milano Ovest / Columbia)
- 3 (+1) – La Testa Gira – Fred De Palma, Anitta & Emis Killa (Atlantic)
- 4 (NEW) – Sorry Scusa Lo Siento – Pinguini Tattici Nucleari (Epic)
- 5 (-2) – Obsessed – Shiva & Anna (Milano Ovest / Columbia)
- 6 (NEW) – Swag Music – Artie 5ive (Steel Music Agency / Warner Records)
- 7 (+5) – Per Sempre Sì – Sal Da Vinci (Cose Production Srl / Atlantic)
- 8 (-1) – Al Mio Paese – Serena Brancale, Levante & Delia (Isola Degli Artisti / Atlantic)
- 9 (-3) – Canzone D’Amore – Geolier (Atlantic)
- 10 (-5) – Tu Mi Piaci Tanto – Sayf (La Santa / Atlantic)
- 11 (-3) – Billie Jean – Michael Jackson (Legacy Recordings)
- 12 (NEW) – Xxdono – Tiziano Ferro feat. Lazza (Sugar)
- 13 (-4) – Babyface – Shiva & Kid Yugi (Milano Ovest / Columbia)
- 14 (-4) – Beauty And A Beat – Justin Bieber feat. Nicki Minaj (Island)
- 15 (-1) – Stupida Sfortuna – Fulminacci (Maciste Dischi / Warner Records)
- 16 (-3) – Davverodavvero – Artie 5ive (Trenches Records Ent / Warner Records)
- 17 (NEW) – Da Dio – Bresh (Epic)
- 18 (-2) – Beat It – Michael Jackson (Legacy Recordings)
- 19 (-4) – Volevo Capire – Madame & Marracash (Sugar)
- 20 (-1) – I Romantici – Tommaso Paradiso (Columbia)
Nella Top 10 singoli la quota più rilevante appartiene a Warner Music con cinque brani tra label e distribuzione. Seguono Sony Music con tre titoli e Universal Music con due progetti.
Classifica FIMI fisico: CD, vinili e musicassette settimana 21 2026
Il mercato fisico vede il ritorno in vetta di Michael Jackson con Thriller (40th Anniversary Edition), che guadagna due posizioni. Seguono tre nuove entrate consecutive: Flaco G con The Goldfather, Willie Peyote con Anatomia Di Uno Schianto Prolungato e Max Gazzè con L’Ornamento Delle Cose Secondarie.
La Top 10 del fisico conferma l’interesse per il catalogo e le edizioni speciali, con Michael Jackson presente anche alla quinta posizione con Bad. Da segnalare il debutto di Cortis all’undicesima posizione con Greengreen e il rientro in Top 20 di Yungblud.
- 1 (+2) – Thriller (40th Anniversary Edition) – Michael Jackson (Epic / Legacy Recordings)
- 2 (NEW) – The Goldfather – Flaco G (Atlantic)
- 3 (NEW) – Anatomia Di Uno Schianto Prolungato – Willie Peyote (EMI)
- 4 (NEW) – L’Ornamento Delle Cose Secondarie – Max Gazzè (Columbia)
- 5 (+3) – Bad – Michael Jackson (Epic / Legacy Recordings)
- 6 (-2) – Vangelo – Shiva (Milano Ovest / Columbia)
- 7 (-6) – Santissimo – Sayf (La Santa / Atlantic)
- 8 (+2) – Disincanto – Madame (Sugar)
- 9 (=) – Arirang – BTS (EMI)
- 10 (-8) – Primo Amore – Mannarino (BMG)
- 11 (NEW) – Greengreen – Cortis (EMI)
- 12 (+1) – Number Ones – Michael Jackson (Epic / Legacy Recordings)
- 13 (+7) – Off The Wall – Michael Jackson (Epic / Legacy Recordings)
- 14 (NEW) – Dangerous – Michael Jackson (Epic / Legacy Recordings)
- 15 (NEW) – Idols (Complete) – Yungblud (EMI)
- 16 (-5) – Michael: Songs From The Motion Picture (O.S.T.) – Michael Jackson (Legacy Recordings)
- 17 (-3) – Anche Gli Eroi Muoiono – Kid Yugi (EMI)
- 18 (+1) – Wish You Were Here (50th Anniversary Edition) – Pink Floyd (Legacy Recordings)
- 19 (-1) – The Dark Side Of The Moon (50th Anniversary) – Pink Floyd (Legacy Recordings)
- 20 (NEW) – Catalina – Cate Lumina (Latarma Records)
Nella Top 10 fisico la distribuzione è guidata da Sony Music con cinque titoli, seguita da Universal Music con tre e Warner Music con due progetti.