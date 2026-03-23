23 Marzo 2026
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23 Marzo 2026

Fred De Palma torna con “La testa gira” insieme ad Anitta ed Emis Killa

Il nuovo singolo segna un ritorno alla dimensione latino-urban con una nuova combinazione di voci

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Fred De Palma con Anitta ed Emis Killa per il singolo La testa gira
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Fred De Palma torna con LA TESTA GIRA insieme a Anitta ed Emis Killa. In attesa del testo completo, il significato del nuovo singolo sembra muoversi su una linea precisa: ritmo, perdita di controllo e tensione da club, dentro una formula che unisce pop latino e urban italiano.

Il brano, in uscita il 27 marzo per Atlantic / Warner Music Italy, riporta Fred accanto ad Anitta dopo successi come Paloma e Un Altro Ballo, ma con l’aggiunta di una presenza che cambia il quadro: quella di Emis Killa.

Fred De Palma, “La testa gira”: testo e significato del nuovo singolo

Già dal titolo, LA TESTA GIRA suggerisce un movimento continuo, quasi ipnotico. Non una narrazione lineare, ma una sensazione fisica ed emotiva che si ripete, cresce e finisce per diventare il centro stesso del brano.

Il significato di LA TESTA GIRA sembra stare proprio qui: in quella perdita di equilibrio che può avere a che fare con il desiderio, con la notte, con il ritmo o con un’attrazione che si fa sempre più difficile da controllare.

In questo caso, il senso non passa tanto da una storia da seguire, quanto da un’atmosfera da vivere. È una scrittura che punta più all’impatto che al racconto, più alla ripetizione che allo sviluppo.

Il significato di “La testa gira” tra urban e pop latino

L’incontro tra i tre artisti spinge il brano in una direzione precisa. Anitta porta dentro il pezzo una dimensione latina ormai riconoscibile, Fred De Palma tiene il punto tra melodia e immediatezza, mentre Emis Killa aggiunge un taglio più urbano e più secco.

Il risultato, almeno da quello che emerge dall’annuncio, è una traccia costruita per funzionare sul ritmo e sugli incastri. Più da club che da confessione, più da impatto che da introspezione.

Quando sarà disponibile il testo completo di LA TESTA GIRA, sarà più semplice capire se dentro questa energia c’è anche una storia più precisa. Per ora, il brano sembra puntare soprattutto su una dinamica chiara: far perdere il centro, senza rallentare mai.

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