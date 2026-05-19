I Pinguini Tattici Nucleari, ripartono col botto da Sorry Scusa Lo Siento registrando il debutto più alto della settimana su Spotify e conquistando in sole 24 ore la vetta della classifica radio EarOne mantenendo poi il primo posto per tutto il weekend.
Numeri che accompagnano l’inizio del nuovo percorso discografico della band, già proiettata verso il tour negli stadi del 2027.
Pinguini Tattici Nucleari subito primi con Sorry scusa lo siento
Con Sorry Scusa Lo Siento, brano lanciato con Epic/Sony Music Italy, la band guidata da Riccardo Zanotti firma uno dei debutti pop più forti degli ultimi anni.
Un risultato che conferma la continuità del percorso dei Pinguini Tattici Nucleari, reduci dal successo di Hello World, album certificato Triplo Platino e tra i più venduti del 2025.
Del brano è disponibile anche il videoclip ufficiale diretto da Lorenzo Silvestri e prodotto da Manifesto.
Protagonista del video è l’attrice Fotinì Peluso.
Qui il nostro approfondimento dedicato al significato del brano e al testo completo: Pinguini Tattici Nucleari, testo e significato di Sorry Scusa Lo Siento.
Il ritorno negli stadi nel 2027
Nel frattempo i Pinguini Tattici Nucleari guardano già all’estate 2027 con il ritorno negli stadi italiani per una nuova tournée prodotta e organizzata da Magellano Concerti.
Tutte le date aggiornate del tour sono disponibili nel nostro approfondimento dedicato ai concerti della band. A seguire il link alle date.