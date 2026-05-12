12 Maggio 2026
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Oriana Meo
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12 Maggio 2026

Tiziano Ferro e Lazza insieme su XXDONO, nuova vita per la hit del 2001

Il singolo riprende Xdono, debutto di Tiziano Ferro del 2001, e lo aggiorna con la voce di Lazza.

News di Oriana Meo
Tiziano Ferro e Lazza nella foto social del singolo XXDONO
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Testo e significato di XXDONO, il nuovo singolo di Tiziano Ferro feat. Lazza, in uscita venerdì per Sugar Music.

Tiziano Ferro ha annunciato XXDONO, nuovo singolo con Lazza in uscita questo venerdì.

Il titolo richiama in modo diretto Xdono, il brano con cui Tiziano Ferro debuttò nel 2001 aprendo la stagione di Rosso relativo.

Questa volta però non si tratta di una semplice ripubblicazione: XXDONO nasce come nuova versione del pezzo, con la presenza di Lazza, artista che negli ultimi anni ha spostato il rap italiano dentro un territorio sempre più pop e mainstream.

Tiziano Ferro e Lazza: cosa sappiamo di XXDONO

L’annuncio è arrivato dai profili social dei due artisti, con una foto condivisa e una caption essenziale: “XXDONO feat. Lazza, fuori questo venerdì”.

La scelta del titolo è il primo elemento da leggere: la doppia X aggiorna il nome del singolo originale e lo porta in una nuova cornice, senza cancellare il riferimento alla versione del 2001.

Xdono: la versione originale del 2001

Xdono fu il singolo d’esordio di Tiziano Ferro. Pubblicato nel 2001, anticipò l’album Rosso relativo e impose subito una scrittura pop contaminata da R&B, allora poco comune nel mercato italiano mainstream.

Il brano è costruito intorno a una richiesta di perdono diretta, quasi ostinata, con un linguaggio semplice e riconoscibile. La sua forza stava proprio lì: una formula pop immediata, ma con un’identità vocale già molto precisa.

Il testo di XXDONO

In attesa del nuovo testo, resta centrale il riferimento alla versione originale pubblicata nel 2001, uno dei brani che hanno segnato l’inizio della carriera di Tiziano Ferro.

Di seguito il testo del brano del 2001, inserito nel contesto dell’analisi.

Perdono
Sì, quel che è fatto, è fatto io però chiedo scusa
Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa
Su questa amicizia nuova pace si posa
Perché so come sono infatti chiedo
Perdono

Sì, quel che è fatto, è fatto io però chiedo scusa
Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa
Su questa amicizia nuova pace si posa
Perdono

Con questa gioia che mi stringe il cuore
A quattro cinque giorni da Natale
Un misto tra incanto e dolore
Ripenso a quando ho fatto io del male
E di persone ce ne sono tante
Buoni pretesti sempre troppo pochi
Tra desideri, labirinti e fuochi
Comincio un nuovo anno io chiedendoti
Perdono

Sì, quel che è fatto, è fatto io però chiedo scusa
Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa
Su questa amicizia nuova pace si posa
Perché so come sono infatti chiedo
Perdono

Sì, quel che è fatto, è fatto io però chiedo scusa
Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa
Su questa amicizia nuova pace si posa
Perdono
Mmh-mmh-mmh, mmh-mmh-mmh
Oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh
Oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh
No, no

Dire che sto bene con te è poco
Dire che sto male con te è un gioco
Un misto tra tregua e rivoluzione
Credo sia una buona occasione
Con questa magia di Natale
Per ricordarti quanto sei speciale
Tra le contraddizioni e i tuoi difetti
Io cerco ancora di volerti
Perdono

Sì, quel che è fatto, è fatto io però chiedo scusa
Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa
Su questa amicizia nuova pace si posa
Perché so come sono infatti chiedo
Perdono

Sì, quel che è fatto, è fatto io però chiedo scusa
Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa
Su questa amicizia nuova pace si posa
Perdono

Qui l’inverno non ha paura io senza di te un po’ ne ho
Qui la rabbia è senza misura io senza di te non lo so
E la notte balla da sola senza di te non ballerò
Capitano abbatti le mura che da solo non ce la farò
Perdono

Sì, quel che è fatto, è fatto io però chiedo scusa
Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa
Su questa amicizia nuova pace si posa
Perché so come sono infatti chiedo
Perdono

Sì, quel che è fatto, è fatto io però chiedo scusa
Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa
Su questa amicizia nuova pace si posa
Perché so come sono infatti chiedo
Mmh-mmh-mmh
Oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh
Oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh
Perdono

Sì, quel che è fatto, è fatto io però chiedo scusa
Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa
Su questa amicizia nuova pace si posa
Perché so come sono infatti chiedo
Perdono

Sì, quel che è fatto, è fatto io però chiedo scusa
Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa
Su questa amicizia nuova pace si posa
Perché so come sono infatti chiedo
Perdono
Scusa
Rosa
Rosa
Perdono

Il testo di “XXDONO” sarà disponibile in questa pagina a partire dal giorno di uscita del singolo.

Tiziano FerroXXDONO: verso testo e significato

Per ora il testo di XXDONO non è ancora disponibile. L’articolo potrà essere aggiornato all’uscita del singolo con il testo completo e l’analisi del significato.

Il punto di partenza, però, è già chiaro: Tiziano Ferro torna su uno dei suoi brani più riconoscibili e lo riapre con Lazza, creando un ponte tra il debutto dei primi anni Duemila e la scena pop rap attuale.

Cosa può cambiare con la presenza di Lazza

La presenza di Lazza sposta XXDONO fuori dalla semplice operazione nostalgia.

Il rapper milanese arriva da una fase di forte esposizione pop, tra Sanremo 2023, Cenere, Sirio e Locura. Il suo ingresso può modificare ritmo, linguaggio e prospettiva del brano originale.

Resta da capire se XXDONO sarà una rilettura fedele, una riscrittura parziale o un brano costruito solo a partire dal ritornello storico.

Con XXDONO, Tiziano Ferro riprende uno dei titoli più riconoscibili del proprio catalogo e lo sposta dentro un linguaggio più vicino al presente. La presenza di Lazza modifica il peso del brano, trasformando il richiamo nostalgico in un’operazione che guarda anche alla scena pop rap attuale.

Crediti del brano

Titolo: XXDONO
Artista: Tiziano Ferro feat. Lazza
Etichetta: Sugar Music

Nota copyright: i testi citati sono utilizzati a fini di informazione, analisi e critica ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti restano degli aventi diritto. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare la redazione all’indirizzo redazione@allmusicitalia.it.

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