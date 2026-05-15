Con il nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, nato come ideale prosecuzione del documentario che lo precede (Elegia Sabauda), Willie Peyote torna a trasformare dubbi, contraddizioni e inquietudini collettive in musica, costruendo un progetto che unisce cinema, ironia e riflessione sociale.

Willie Peyote: “Siamo circondati da contraddizioni”

Il titolo dell’album trae ispirazione dal film Anatomia di una caduta (2023), ma si trasforma subito in qualcosa di più ampio e personale. Per Willie Peyote uno “schianto prolungato” rappresenta infatti perfettamente il tempo che stiamo vivendo:

“Uno schianto tecnicamente non può essere prolungato, ma è pur vero che siamo circondati da contraddizioni”.

Un concetto – questo – che attraversa tutto il disco, tra riferimenti cinematografici anni ’60 e ’70, immagini ossimoriche e una scrittura che alterna sarcasmo e profondità.

“Anatomia di uno schianto prolungato”, Willie Peyote: “Nessuno si salva da solo”

Al centro del progetto c’è soprattutto il tema della collettività. Dai featuring con Brunori Sas, Noemi e Jekesa fino ai racconti più intimi, Willie Peyote descrive la musica come un qualcosa che acquista senso e valore solo attraverso gli altri.

Un pensiero che emerge anche in Burrasca, il singolo che ha preceduto l’uscita del disco e che suona ancora in radio, dove il cantautore riflette su quanto la vita in due faccia un po’ meno paura.

“Anatomia di uno schianto prolungato”: tra fine vita, social e pensiero critico

Durante l’intervista Willie Peyote affronta anche temi profondi e attualissimi: dal dibattito sul fine-vita alle distorsioni dei social network. Parlando di Sapore di Marsiglia, in particolare, l’artista si dice vicino alle battaglie di Marco Cappato, definendo il fine-vita “una questione di civiltà”.

Da qui l’attenzione si sposta poi sul cosiddetto rage bait, ovvero la tendenza a creare contenuti progettati per suscitare rabbia e forti reazioni emotive, con l’obiettivo di aumentare l’engagement e la visibilità.

Insomma, “la rabbia oggi è monetizzabile”. Ma questo meccanismo, secondo Willie Peyote, rischia solo di impoverire il dibattito pubblico e di svuotare di significato anche i temi più importanti.

“Anatomia di uno schianto prolungato”: l’intervista a willie peyote

Tra provocazioni, autocritica e ironia, Anatomia di uno schianto prolungato si presenta come un disco profondamente umano, capace di mettere in discussione il presente, senza pretendere di avere in mano tutte le risposte.

Willie Peyote ci consegna così un invito ad abbracciare la complessità, continuando ad interrogarci sul senso di quello che facciamo.

A seguire la nostra video-intervista! Prendetevi del tempo per immergersi nell’universo di Willie Peyote.

Willie Peyote, Instore Tour: le date

Qui, di seguito, riportiamo tutte le date dell’Instore Tour di Anatomia di uno schianto prolungato:

15 maggio – MILANO, Feltrinelli (Piazza Piemonte 2/A – ore 18.30)

16 maggio – BOLOGNA, Feltrinelli (P.zza di Porta Ravegnana 1 – ore 17.00)

17 maggio – ROMA, Feltrinelli (Largo di Torre Argentina 5/A – ore 17.00)

18 maggio – NAPOLI, Feltrinelli (Stazione P.zza Giuseppe Garibaldi – ore 18.30)

19 maggio – BARI, Feltrinelli (via Melo 119 – ore 18.00)

20 maggio – TORINO, Capodoglio (Murazzi del PO Gipo Farassino 37 – ore 18.30)

Willie Peyote, Club Tour 2026: le date

A seguire tutte le date ad ora annunciate del Club Tour 2026, prodotto e organizzato da Live Nation 6:

10 ottobre NONANTOLA (MO), Vox

20 ottobre MILANO, Fabrique

23 ottobre MOLFETTA (BA), Eremo Club

24 ottobre NAPOLI, Casa della Musica

27 ottobre BOLOGNA, Estragon

30 ottobre FIRENZE, Teatro Cartiere Carrara

31 ottobre ROMA, Atlantico

3 novembre VENARIA REALE (TO), Teatro Concordia

7 novembre PADOVA, Hall

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Foto di copertina a cura di Matteo Bosonetto