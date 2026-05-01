Willie Peyote Elegia Sabauda arriva al cinema il 4, 5 e 6 maggio 2026. Il documentario diretto da Enrico Bisi porta in sala un ritratto del rapper e cantautore torinese costruito tra musica, quotidianità, incontri e momenti più personali.
Il film, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e poi proiettato a Torino, Milano e Bologna, prova a restituire più la persona che il personaggio pubblico. Niente racconto celebrativo, almeno nelle intenzioni: Willie Peyote viene seguito nella sua dimensione quotidiana, dentro e fuori dalla musica.
Willie Peyote – Elegia Sabauda: il documentario arriva in sala
Willie Peyote – Elegia Sabauda sarà proiettato in diverse sale italiane per tre giorni, dal 4 al 6 maggio. Il documentario segue l’artista in una fase in cui la sua scrittura continua a muoversi tra rap, canzone, osservazione sociale e un’ironia che non ha mai avuto bisogno di diventare posa.
Alla regia c’è Enrico Bisi, che costruisce il film come un attraversamento della vita dell’artista, più che come una semplice cronaca musicale. Il risultato è un racconto fatto di spostamenti, conversazioni, musica e passaggi più intimi.
Il titolo richiama Torino e una certa appartenenza sabauda, ma senza chiudere il racconto in una cornice locale. Willie Peyote resta uno degli artisti italiani più legati alla propria città, ma il film guarda anche al modo in cui quella provenienza entra nella sua postura, nelle canzoni e nel rapporto con il pubblico.
Il 4 maggio collegamento live con Willie Peyote ed Enrico Bisi
Lunedì 4 maggio, alle ore 21:00, alcune sale selezionate ospiteranno anche un collegamento in diretta streaming nazionale dal CityLife Anteo di Milano.
Dopo la proiezione interverranno Willie Peyote ed Enrico Bisi, in conversazione con Marta Blumi Tripodi. Un momento pensato come confronto a caldo sul film, sulla sua costruzione e sul rapporto tra racconto cinematografico e identità artistica.
Le sale collegate il 4 maggio per il live streaming
Queste le sale collegate lunedì 4 maggio alle ore 21:00 per l’intervento simultaneo post proiezione con Willie Peyote ed Enrico Bisi.
Emilia Romagna
Bologna – Orione
Friuli Venezia Giulia
Pordenone – Cinemazero
Lazio
Roma – UCI Cinemas Porta di Roma
Lombardia
Bergamo – Auditorium
Milano – CityLife Anteo
Milano – UCI Cinemas Bicocca
Piemonte
Alessandria – Cineplex Moderno
Torino – Centrale
Sicilia
Catania – King
Toscana
Prato – Cinema Multiplex Omnia Center
Veneto
Padova – Multiastra
Willie Peyote – Elegia Sabauda: la programmazione regione per regione
Il documentario sarà distribuito in sala con una programmazione concentrata tra il 4, 5 e 6 maggio, con alcune date singole aggiuntive in città selezionate.
Emilia Romagna
Dal 5 al 6 maggio – Bologna – Galliera
Il 4 maggio – Bologna – Orione
Il 6 maggio – Modena – Sala Truffaut
Friuli Venezia Giulia
Il 4 maggio – Pordenone – Cinemazero
Il 6 maggio – Trieste – Nazionale
Lazio
Dal 4 al 6 maggio – Roma – Barberini
Dal 4 al 6 maggio – Roma – UCI Cinemas Porta di Roma
Liguria
Dal 4 al 6 maggio – Genova – City
Lombardia
Il 4 maggio – Bergamo – Auditorium
L’8 maggio – Brescia – Nuovo Eden
Il 7 maggio – Mantova – Cinema del Carbone
Dal 4 al 6 maggio – Milano – CityLife Anteo
Il 4 maggio – Milano – Merlata Bloom
Il 4 e il 6 maggio – Milano – Beltrade
Dal 4 al 6 maggio – Milano – UCI Cinemas Bicocca
Il 5 maggio – Sesto San Giovanni – Notorius
Marche
Il 5 maggio – Fano – Masetti
Il 6 maggio – Pesaro – Solaris
Il 5 maggio – Senigallia – Gabbiano
Piemonte
Dal 4 al 6 maggio – Alessandria – Cineplex Moderno
Dal 4 al 6 maggio – Bra – Impero
Dal 4 al 6 maggio – Moncalieri – UCI Cinemas Moncalieri
Dal 4 al 6 maggio – Torino – Centrale
Dal 4 al 6 maggio – Torino – Fratelli Marx
Dal 4 al 6 maggio – Torino – UCI Cinemas Torino
Sicilia
Il 4 maggio – Catania – King
Toscana
Dal 4 al 5 maggio – Firenze – Spazio Alfieri
Dal 4 al 6 maggio – Pisa – Teatro Odeon
Dal 4 al 6 maggio – Prato – Cinema Multiplex Omnia Center
Il 5 maggio – Siena – Nuovo Pendola
Umbria
Dal 4 al 6 maggio – Perugia – Melies
Veneto
Il 4 maggio – Padova – Multiastra
Willie Peyote tra cinema, nuovo album e tour nei club
L’arrivo al cinema di Willie Peyote – Elegia Sabauda precede di pochi giorni anche il nuovo album dell’artista. Il disco, Anatomia di uno schianto prolungato, uscirà il 15 maggio 2026 e conterrà anche il singolo Burrasca.
Il progetto discografico arriva a un anno dalla partecipazione di Willie Peyote al Festival di Sanremo con Grazie ma no grazie. Nel racconto social dell’album, l’artista ha parlato di una ispirazione cinematografica e di un titolo costruito su una contraddizione: un “schianto” che non si consuma in un attimo, ma resta aperto nel tempo.
In autunno partirà anche il Club Tour 2026, prodotto e organizzato da Live Nation. I concerti porteranno Willie Peyote nei principali club italiani, con una scaletta che unirà i brani del nuovo album e quelli che hanno segnato la sua storia.
Qui le date del Club Tour 2026 di Willie Peyote.