Willie Peyote Elegia Sabauda arriva al cinema il 4, 5 e 6 maggio 2026. Il documentario diretto da Enrico Bisi porta in sala un ritratto del rapper e cantautore torinese costruito tra musica, quotidianità, incontri e momenti più personali.

Il film, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e poi proiettato a Torino, Milano e Bologna, prova a restituire più la persona che il personaggio pubblico. Niente racconto celebrativo, almeno nelle intenzioni: Willie Peyote viene seguito nella sua dimensione quotidiana, dentro e fuori dalla musica.

Willie Peyote – Elegia Sabauda: il documentario arriva in sala

Willie Peyote – Elegia Sabauda sarà proiettato in diverse sale italiane per tre giorni, dal 4 al 6 maggio. Il documentario segue l’artista in una fase in cui la sua scrittura continua a muoversi tra rap, canzone, osservazione sociale e un’ironia che non ha mai avuto bisogno di diventare posa.

Alla regia c’è Enrico Bisi, che costruisce il film come un attraversamento della vita dell’artista, più che come una semplice cronaca musicale. Il risultato è un racconto fatto di spostamenti, conversazioni, musica e passaggi più intimi.

Il titolo richiama Torino e una certa appartenenza sabauda, ma senza chiudere il racconto in una cornice locale. Willie Peyote resta uno degli artisti italiani più legati alla propria città, ma il film guarda anche al modo in cui quella provenienza entra nella sua postura, nelle canzoni e nel rapporto con il pubblico.

Il 4 maggio collegamento live con Willie Peyote ed Enrico Bisi

Lunedì 4 maggio, alle ore 21:00, alcune sale selezionate ospiteranno anche un collegamento in diretta streaming nazionale dal CityLife Anteo di Milano.

Dopo la proiezione interverranno Willie Peyote ed Enrico Bisi, in conversazione con Marta Blumi Tripodi. Un momento pensato come confronto a caldo sul film, sulla sua costruzione e sul rapporto tra racconto cinematografico e identità artistica.

Le sale collegate il 4 maggio per il live streaming

Queste le sale collegate lunedì 4 maggio alle ore 21:00 per l’intervento simultaneo post proiezione con Willie Peyote ed Enrico Bisi.

Emilia Romagna

Bologna – Orione

Friuli Venezia Giulia

Pordenone – Cinemazero

Lazio

Roma – UCI Cinemas Porta di Roma

Lombardia

Bergamo – Auditorium

Milano – CityLife Anteo

Milano – UCI Cinemas Bicocca

Piemonte

Alessandria – Cineplex Moderno

Torino – Centrale

Sicilia

Catania – King

Toscana

Prato – Cinema Multiplex Omnia Center

Veneto

Padova – Multiastra

Willie Peyote – Elegia Sabauda: la programmazione regione per regione

Il documentario sarà distribuito in sala con una programmazione concentrata tra il 4, 5 e 6 maggio, con alcune date singole aggiuntive in città selezionate.

Emilia Romagna

Dal 5 al 6 maggio – Bologna – Galliera

Il 4 maggio – Bologna – Orione

Il 6 maggio – Modena – Sala Truffaut

Friuli Venezia Giulia

Il 4 maggio – Pordenone – Cinemazero

Il 6 maggio – Trieste – Nazionale

Lazio

Dal 4 al 6 maggio – Roma – Barberini

Dal 4 al 6 maggio – Roma – UCI Cinemas Porta di Roma

Liguria

Dal 4 al 6 maggio – Genova – City

Lombardia

Il 4 maggio – Bergamo – Auditorium

L’8 maggio – Brescia – Nuovo Eden

Il 7 maggio – Mantova – Cinema del Carbone

Dal 4 al 6 maggio – Milano – CityLife Anteo

Il 4 maggio – Milano – Merlata Bloom

Il 4 e il 6 maggio – Milano – Beltrade

Dal 4 al 6 maggio – Milano – UCI Cinemas Bicocca

Il 5 maggio – Sesto San Giovanni – Notorius

Marche

Il 5 maggio – Fano – Masetti

Il 6 maggio – Pesaro – Solaris

Il 5 maggio – Senigallia – Gabbiano

Piemonte

Dal 4 al 6 maggio – Alessandria – Cineplex Moderno

Dal 4 al 6 maggio – Bra – Impero

Dal 4 al 6 maggio – Moncalieri – UCI Cinemas Moncalieri

Dal 4 al 6 maggio – Torino – Centrale

Dal 4 al 6 maggio – Torino – Fratelli Marx

Dal 4 al 6 maggio – Torino – UCI Cinemas Torino

Sicilia

Il 4 maggio – Catania – King

Toscana

Dal 4 al 5 maggio – Firenze – Spazio Alfieri

Dal 4 al 6 maggio – Pisa – Teatro Odeon

Dal 4 al 6 maggio – Prato – Cinema Multiplex Omnia Center

Il 5 maggio – Siena – Nuovo Pendola

Umbria

Dal 4 al 6 maggio – Perugia – Melies

Veneto

Il 4 maggio – Padova – Multiastra

Willie Peyote tra cinema, nuovo album e tour nei club

L’arrivo al cinema di Willie Peyote – Elegia Sabauda precede di pochi giorni anche il nuovo album dell’artista. Il disco, Anatomia di uno schianto prolungato, uscirà il 15 maggio 2026 e conterrà anche il singolo Burrasca.

Il progetto discografico arriva a un anno dalla partecipazione di Willie Peyote al Festival di Sanremo con Grazie ma no grazie. Nel racconto social dell’album, l’artista ha parlato di una ispirazione cinematografica e di un titolo costruito su una contraddizione: un “schianto” che non si consuma in un attimo, ma resta aperto nel tempo.

In autunno partirà anche il Club Tour 2026, prodotto e organizzato da Live Nation. I concerti porteranno Willie Peyote nei principali club italiani, con una scaletta che unirà i brani del nuovo album e quelli che hanno segnato la sua storia.

Qui le date del Club Tour 2026 di Willie Peyote.