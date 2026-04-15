15 Aprile 2026
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15 Aprile 2026

Willie Peyote: il 15 maggio esce “Anatomia di uno schianto prolungato” e annuncia il Club Tour

Il nuovo disco di inediti uscirà il 15 maggio e conterrà anche l'ultimo singolo "Burrasca".

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Willie Peyote ritratto in occasione dell'annuncio del nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, 2026
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Willie Peyote torna con un nuovo progetto discografico: si intitola Anatomia di uno schianto prolungato ed è in uscita il prossimo 15 maggio 2026. L’album di inediti conterrà anche il singolo Burrasca, già disponibile su tutte le piattaforme digitali, e sarà accompagnato in autunno da un Club Tour nei principali locali italiani.

“Anatomia di uno schianto prolungato”: il nuovo album di Willie Peyote

Il nuovo disco arriva a un anno dall’ultima partecipazione del rapper e cantautore torinese al Festival di Sanremo con Grazie ma no grazie. Come ha raccontato lo stesso artista annunciando l’uscita sui social, il progetto nasce con un taglio ben preciso: “Anatomia di uno schianto prolungato ha una ispirazione cinematografica, è anche un po’ un ossimoro perché in fondo viviamo in un periodo pieno di contraddizioni.”

All’interno della tracklist troverà spazio anche Burrasca, un brano che segna uno scarto rispetto alla produzione precedente di Peyote. L’artista mette momentaneamente da parte la sua consueta vena cinica e l’analisi critica e tagliente della realtà, per dare vita a una lieve ballata voce e chitarra, descritta come un messaggio in una bottiglia affidato al mare: un ulteriore passo di maturità e consapevolezza artistica.

L’album sarà disponibile in digitale e in diverse versioni fisiche: CD Standard, LP + poster, e due versioni in esclusiva sullo store Universal Music (LP Colorato Autografato Numerato + Poster e CD autografato numerato).

Copertina di Anatomia di uno schianto prolungato, il nuovo album di Willie Peyote in uscita il 15 maggio 2026

Willie Peyote: le date del Club Tour 2026

In autunno, Willie Peyote tornerà a suonare dal vivo con il Club Tour 2026. La tournée segna l’inizio della collaborazione con Live Nation 6, che produce e organizza le date. I concerti saranno l’occasione per ascoltare dal vivo i brani del nuovo album, tra cui “Burrasca”, insieme ai successi che hanno costruito la sua carriera, confermandolo come una delle voci più originali della scena contemporanea, capace di intrecciare cantautorato, rap e ironia.

Questo il calendario completo del tour:

  • 10 ottobre – NONANTOLA (MO) @ VOX
  • 20 ottobre – MILANO @ FABRIQUE
  • 23 ottobre – MOLFETTA (BA) @ EREMO CLUB
  • 24 ottobre – NAPOLI @ CASA DELLA MUSICA
  • 27 ottobre – BOLOGNA @ ESTRAGON
  • 30 ottobre – FIRENZE @ TEATRO CARTIERE CARRARA
  • 31 ottobre – ROMA @ ATLANTICO
  • 3 novembre – VENARIA REALE (TO) @ TEATRO CONCORDIA
  • 7 novembre – PADOVA @ HALL

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