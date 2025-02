Sanremo 2025, Willie Peyote: dal Cyrano de Bergerac a “Grazie Ma No Grazie”

A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo 2025 abbiamo incontrato Willie Peyote, che ci parlato della sua Grazie Ma No Grazie e dell’album Sulla Riva Del Fiume: 12 tracce che raccolgono la prima parte del progetto (pubblicato solo in digitale lo scorso 26 aprile) e 4 inediti, in uscita venerdì 14 febbraio.

SANREMO 2025, “GRAZIE MA NO GRAZIE”: L’INTERVISTA A WILLIE PEYOTE

Willie Peyote tornerà al Festival di Sanremo a distanza di 4 anni dalla sua prima e fortunata partecipazione nel 2021 con Mai Dire Mai (La Locura), brano certificato disco di platino che gli valse il Premio della Critica Mia Martini e il sesto posto in classifica.

“SULLA RIVA DEL FIUME”: LA TRACKLIST e gli instore

LA TRACKLIST DI “SULLA RIVA DEL FIUME”

⁠Grazie ma no grazie ⁠Cosa te ne fai Sulla riva del fiume Giorgia nel Paese che si meraviglia Buon Auspicio Piani⁠ Narciso Chissà (feat. Ditonellapiaga) Cowboy L’ultima lacrima Polvere La legge di Murphy

LE DATE DELL’INSTORE TOUR

Martedì 18 febbraio – TORINO , Capodoglio (Murazzi del Po’ Gipo Farassino 37) – ore 18:00

, Capodoglio (Murazzi del Po’ Gipo Farassino 37) – ore 18:00 Mercoledì 19 febbraio – BOLOGNA , Feltrinelli Piazza Ravegnana – ore 18:00

, Feltrinelli Piazza Ravegnana – ore 18:00 Giovedì 20 febbraio – MILANO , Feltrinelli Piazza Piemonte – ore 18:30

, Feltrinelli Piazza Piemonte – ore 18:30 Venerdì 21 febbraio – NAPOLI , Feltrinelli Stazione Piazza Garibaldi – ore 18:00

, Feltrinelli Stazione Piazza Garibaldi – ore 18:00 Sabato 22 febbraio – BARI , Feltrinelli Via Melo – ore 16:30

, Feltrinelli Via Melo – ore 16:30 Domenica 23 febbraio – ROMA, Feltrinelli Appia – ore 18:30

Foto di copertina a cura di Chiara Mirelli