A Sanremo 2025 con “Grazie ma no grazie”, Wyllie Peyote annuncia l’uscita dell’album “Sulla Riva Del Fiume”

A meno di un mese dall’inizio del Festival di Sanremo 2025, dove presenterà il brano Grazie Ma No Grazie, Willie Peyote svela la data d’uscita e la tracklist del suo nuovo album, Sulla Riva Del Fiume, in uscita il 14 febbraio.

Al suo interno 12 tracce che raccolgono la prima parte del progetto Sulla Riva Del Fiume (pubblicato solo in digitale lo scorso 26 aprile) e quattro inediti, tra i quali troviamo anche il brano in gara al Festival.

Già disponibile in pre-order, l’album sarà disponibile in digitale, ma anche in vinile (nella versione nero + post in tutti gli store e nella versione blu + post in esclusiva sullo store Universal) e in CD (nella versione standard in tutti gli store e nella versione numerata e autografata in esclusiva sullo store Universal).

WILLIE PEYOTE, “SULLA RIVA DEL FIUME”: LA TRACKLIST

⁠Grazie ma no grazie ⁠Cosa te ne fai ⁠Sulla riva del fiume ⁠Giorgia nel Paese che si meraviglia ⁠Buon Auspicio ⁠Piani ⁠Narciso ⁠Chissà (feat. Ditonellapiaga) ⁠Cowboy ⁠L’ultima lacrima ⁠Polvere ⁠La legge di Murphy

IL RITORNO DI WILLIE PEYOTE AL FESTIVAL DI SANREMO

Willie Peyote tornerà sul palco del Festival di Sanremo quattro anni dopo la sua prima fortunata partecipazione, nel 2021, con Mai dire mai (la locura), brano certificato disco di platino con il quale il cantautore ha conquistato il Premio della Critica Mia Martini e la sesta posizione (su 26) nella classifica finale di quell’anno.

Foto di copertina a cura di Davide D’Ambra