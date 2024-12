Willie Peyote: testo e significato di Grazie Ma No Grazie, brano in gara al Festival di Sanremo 2025

Willie Peyote, Grazie Ma No Grazie: testo e significato del brano presentato in gara al Festival di Sanremo 2025.

Dopo aver già partecipato alla kermesse nel 2021 con Mai Dire Mai (La Locura), brano certificato disco di platino che che gli è valso il Premio della Critica Mia Martini, Willie Peyote torna in gara tra i Big del Festival di Sanremo 2025 con Grazie Ma No Grazie.

willie peyote, Grazie Ma No Grazie: significato del brano

Il brano parla di tutte quelle volte in cui ci vengono dette delle cose che ci fanno cadere le braccia.

E, proprio grazie a Willie Peyote, quest’anno “i Jalisse saranno al Festival di Sanremo“, ha ironizzato Carlo Conti. Di fatto, pare che il duo, scartato per la 28esima volta, sia citato nel testo della canzone.

Grazie Ma No Grazie: testo DEL BRANO

In arrivo prossimamente.

WILLIE PEYOTE: DAL JAMESON DISTILLED SOUNDS A SANREMO 2025

Dopo aver partecipato, lo scorso 5 dicembre, a uno dei tre appuntamenti live in Italia del Jameson Distilled Sounds Willie Peyote è ora pronto per il ritorno sul palco dell’Ariston, dove presenteranno Grazie Ma No Grazie, brano che seguirà la pubblicazione di Chissà feat Ditonellapiaga e Cowboy, che ad oggi vantano rispettivamente quasi 520 mila e 170 mila stream su Spotify.

Foto di copertina a cura di Chiara Mirelli.