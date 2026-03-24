Willie Peyote, una lieve ballata per affrontare la “Burrasca”

Willie Peyote, Burrasca: significato del testo del nuovo singolo, in uscita venerdì 27 marzo per EMI Records Italy / Universal Music Italia.

A poco più di un anno di distanza dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con Grazie ma no grazie, Willie Peyote torna con Burrasca, un brano che rappresenta un ulteriore step di maturità e consapevolezza artistica per il rapper e cantautore torinese.

In questo pezzo l’artista mette infatti da parte la sua vena più cinica, analitica e critica, per dare vita a una lieve ballata chitarra e voce, che arriva come un messaggio chiuso in una bottiglia e affidato alle onde del mare.

E in questo messaggio c’è un indizio per il futuro. Composta insieme a Fudasca, Burrasca rappresenta infatti il primo capitolo di un nuovo progetto discografico, in uscita prossimamente.

WILLIE PEYOTE, “BURRASCA”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

“In questi tempi così violenti in cui siamo tutti sulla stessa barca in balia delle onde – racconta Willie Peyote – questa canzone ci ricorda l’importanza di avere qualcosa ma, soprattutto, qualcuno a cui poterci aggrappare per resistere alla tempesta”.

TESTO DEL BRANO

Il testo del brano sarà disponibile a partire da venerdì 27 marzo.