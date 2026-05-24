Angie, una delle finaliste di Amici 25, è tornata da noi per un’intervista in cui racconta il suo nuovo percorso. L’incontro è avvenuto poche ore prima dell’inizio del tour instore, quando l’album Sogni di Vetro arriva ufficialmente nelle mani di chi l’ha sostenuta nei mesi del talent. Nella videointervista la cantante ci ha parlato della scuola, del disco scritto prima di entrare, del cambiamento estetico e di un futuro in cui non esclude il musical.

Angie, l’esperienza ad Amici 25 e la crescita personale

La prima cosa che le abbiamo chiesto è come si sente oggi, a distanza di mesi dall’inizio di questo percorso pubblico.

“Mi sento cresciuta, non cambiata. Sono sempre la stessa Angie che si era raccontata prima del programma ma questo è stato un percorso che mi ha aiutata a crescere nella testa ma anche musicalmente.

Amici è una scuola, lavoravamo tutti i giorni e ci siamo preparati tanto per il serale, per le puntate. Mi ricorderò le persone che sono state la parte più importante del percorso. Penso a Maria, agli addetti ai lavori, ai miei compagni, chiunque.

Un momento che mi viene in mente in particolare è stato in semifinale, con i ragazzi rimasti abbiamo deciso di fare una cena in giardino tra di noi e l’abbiamo tirata fino a tardi nonostante Emiliano dovesse andare a dormire a mezzanotte dato che è minorenne.”

Sogni di Vetro, l’album scritto prima di Amici

In Sogni di Vetro non ci sono featuring: otto tracce in cui c’è solo lei. Le abbiamo chiesto se ci avesse pensato a coinvolgere qualcuno, anche guardando ai compagni di percorso come Kaate, che con Gard ha lavorato a un brano insieme.

“Questo è un album a cui ho lavorato prima di entrare e che ho semplicemente finalizzato durante il percorso. Erano pezzi scritti prima e volevo essere io al 100%, raccontando cose che non avevo ancora mai detto e ne ho approfittato per mettere tanti elementi diversi.

L’album nasce un anno e mezzo fa perché Sogni di Vetro nasce un anno e mezzo fa, quindi Sogni di Vetro è stata la prima che ho scritto.

Se parliamo di Meglio di Me, il giorno della scrittura è stato particolare perché ho sempre scritto senza problemi ma quel giorno sono arrivata in sessione piena di problemi, piangevo e basta. Il secondo giorno Etta mi dice di parlare di questo, di questo blocco, di come mi sentivo.”

Meglio di Me , la canzone che racconta Angelica Paola

Ascoltando il disco, Meglio di Me è il brano che più di tutti restituisce il lato intimo di Angie. Le abbiamo chiesto se sia anche la sua scelta personale o se invece ne sceglierebbe un’altra.

“Meglio di Me è il pezzo che più rappresenta me come persona nel dettaglio, a livello musicale invece Poco Poco era un biglietto da visita e sono contenta di averlo fatto perché c’era un po’ tutto e racchiude tutto l’album.

Tutti i pezzi li ho scritti io ma questo, Controcorrente, Lettera al Paradiso sono nati da me al 100% e poi solo prodotti.”

Il cambiamento estetico di Angie viene dalla crescita emotiva

Il glow up dentro la scuola è stato evidente: dalla ragazza con il cerchietto siamo arrivati all’immagine della copertina di Sogni di Vetro. Le abbiamo chiesto come ha vissuto questo cambiamento, e se l’aspetto esteriore abbia inciso anche sul piano emotivo.

“Questo cambiamento deriva dal cambiamento emotivo, durante il percorso sono cresciuta e mi sento più matura, più donna e meno bimba. Volevo ci fosse questa cosa anche nella copertina. Il cerchietto mi serviva per nascondermi ma mi sono resa conto che avevo tanti strati che coprivano me stessa fino ai capelli.

Penso di essere cambiata, cresciuta come persone e poi di essere cresciuta fuori. Mi ricordo che nell’ultimo periodo dicevamo che c’erano dei pezzi che non sarei riuscita a fare se non fossi cresciuta. Crescere a livello personale mi ha aiutata a crescere anche sul palco.”

Tra musical e canzoni proprie, il futuro di Angie

Nella scuola di Amici, sotto la guida di Lorella Cuccarini, Angie si è cimentata anche con il musical, da Don’t Rain on My Parade a Cabaret. Le abbiamo chiesto se quella strada possa proseguire insieme alla sua produzione discografica.

“Sono sempre stata amante, da spettatrice, dei musical e come un’insegnante come Lorella non potevo non provare. Mi è piaciuto tanto provare tante cose diverse, stimolante per me, quindi non escludo di provare anche questa strada ma amo fare le mie canzoni e per ora sono la mia priorità.”

Signorina e gli instore, il nuovo percorso di Angie

Il singolo che accompagna il disco è Signorina, e da oggi parte il giro degli instore. Le abbiamo chiesto come si sta preparando a incontrare dal vivo il pubblico che l’ha sostenuta in questi mesi.

“Era un sogno potere avere in mano qualcosa di fisico, di mio, e incontrare dal vivo le persone che mi hanno supportata. Volevo ringraziarli perché senza di loro tutto questo non ci sarebbe, sono fondamentali, e non vedo l’ora di vederli sia agli instore sia ai live.”

La video intervista di All Music Italia ad Angie