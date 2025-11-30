Amici 25: Angie guida il debutto degli inediti, ma nessuno entra in Top 200. Numeri bassi e confronto impietoso con le ultime edizioni

Venerdì 28 novembre hanno debuttato sulle piattaforme digitali gli otto inediti di Amici 25. Andiamo a fare il punto su come stanno andando i brani di quella che, secondo molti, è una delle edizioni più deboli degli ultimi anni.

Va detto — e lo ripetiamo spesso — che il successo di un artista non è e non deve essere legato solo ai numeri. Sono tanti i fattori che determinano il percorso di chi vuole fare musica nella vita. È anche vero però che, in un talent show televisivo che sui numeri basa gran parte della propria comunicazione (con Spotify a fare da amplificatore), è giusto guardarli per capire cosa sta funzionando e cosa no nel meccanismo, soprattutto con il passare degli anni.

Anche perché, diciamocelo, questi ragazzi con i numeri dovranno farci i conti per forza, soprattutto a causa della grande visibilità mediatica che la televisione concede… e poi toglie. Basti pensare al vincitore della scorsa edizione, Trigno, che in un mese e mezzo ha totalizzato meno di mezzo milione di stream su Spotify, o a nomi come Petit — oggi in gara a Sanremo Giovani — che ha visto i suoi numeri scendere dai milioni di ascolti a brano a poche centinaia di migliaia nel giro di due anni.

Tornando all’edizione numero 25 di Amici di Maria De Filippi, come sono andati i brani? Chi “stacca” gli altri concorrenti dopo un solo giorno dall’uscita? Cliccate in basso su continua.