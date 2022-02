Irama: testo e significato di “È la luna” dodicesima traccia dell’album “Il giorno in cui ho smesso di pensare”

Irama È la luna testo e significato.

L’album Il giorno in cui ho smesso di pensare è fuori dal 25 febbraio 2022 e arriva dopo il successo riscosso al Festival di Sanremo. È la luna è la dodicesima traccia del disco.

Irama È la luna significato

Scritta da Irama con il suo staff più fedele, da Giulio Nenna ad Andrea De Bernardi, il brano è una canzone d’amore ma anche di resa nei confronti di un amore che ci sovrasta e che può quasi rischiare di diventare tossico.

Irama È la luna testo

(di Andrea Debernardi, Francesco Monti, Giulio Nenna, Giuseppe Colonnelli, Irama

Prod. Andrea DB Debernardi, Giulio Nenna)

È la luna che

Che mi rende più fragile

Se ti cerco qui dentro il silenzio il rumore va via con te

Convivo con i miei demoni

Mentre ti spoglio e ti chiedo di fare solo l’ultimo sbaglio

E dai perdonami perché lo sai che non riesco a non dirti che

Usami, togliti tutto puoi farlo

Baciami, odiami come un bastardo

E lasciati prendere se stai ballando

E non mi importa se

Usami, togliti tutto per farlo

Strappami il cuore regalalo al buio

Lasciami, odiami, ma fallo lento

E non mi importa se

Non c’è cura è solo una ferita

E tu la chiudi curi con le dita

Restiamo nudi e siamo nudi e crudi come una promessa

Insieme a me

Usami, togliti tutto non parlo

Baciami, odiami, sono un bastardo

E lasciati prendere se stai ballando

E non mi importa se

Usami, togliti tutto puoi farlo

Strappami il cuore non darlo a nessuno

Lasciami, odiami, ma fallo lento

Ma la luna non so perché

Scende con le tue maniche

Mentre a terra rimane quel vestito

Vestito del tuo sguardo indelebile

Tra una folla di lacrime

Che tu versi se dico che mentre respiro non sento te

Usami, toglimi tutto puoi farlo

Baciami, odiami, come un bastardo

E lasciati prendere se stai ballando

E non mi importa se

Usami, togliti tutto per farlo

Strappami il cuore regalalo al buio

Lasciami, odiami, ma fallo lento

E non mi importa se

E non mi importa se respiro