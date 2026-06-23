Testo e significato di MALÌA, il nuovo singolo di Levante, in uscita il 26 giugno. Un altro capitolo del racconto che l’artista porta avanti da mesi sull’amore e sulla sua fine, qui declinato come incanto: la forza invisibile che seduce, trascina e trasforma, sospesa tra desiderio e mistero.

Il brano arriva dopo l’anteprima dal vivo del 19 giugno al concerto evento del Roma Pride, manifestazione di cui Levante è stata ambassador sabato scorso nella capitale. MALÌA entra nel prossimo album “Dell’amore il fallimento e altri passi di danza”, insieme a MAIMAI, NIENTE DA DIRE, DELL’AMORE IL FALLIMENTO, SONO BLU e al brano sanremese SEI TU.

Levante – MALÌA : il significato del brano

Al centro c’è l’amore sensuale che strega e ammalia: il desiderio, la promessa, la passione. Il personaggio del titolo è una figura precisa, e a raccontarla è la stessa Levante:

“Malìa è una prostituta di Pigalle. È di tutti e non è mai di nessuno. L’amore per lei non è altro che una danza terzinata di corpo in corpo. È felice di questa giostra in cui, insieme agli altri cani sciolti di Parigi, non smette mai di sentirsi libera”.

L’immagine è quella di Pigalle e dei suoi cani sciolti, una libertà che passa dal corpo e rifiuta il possesso. Il brano resta dentro la scrittura riconoscibile dell’artista, più interessata a raccontare il desiderio che a chiuderlo dentro una morale. La stessa sensibilità narrativa le è valsa la recente candidatura ai Premi David di Donatello per il brano originale FOLLEMENTE.

Dopo il successo del Dell’amore – Club Tour 2026, Levante riparte il 3 luglio con il tour estivo organizzato da Vivo Concerti: tutte le date, i biglietti e la scaletta sono nel nostro articolo dedicato.

Il testo di MALÌA

Il testo di “MALÌA” sarà disponibile in questa pagina a partire dal 26 giugno, giorno di uscita del singolo.