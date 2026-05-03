Delia porta avanti il suo primo Sicilia Bedda Tour con nuovi concerti nel 2026, dopo oltre 25mila biglietti venduti in meno di 30 giorni dall’annuncio. Il calendario delle date comprende teatri italiani, tappe europee e appuntamenti estivi, con diversi sold out già registrati tra Milano, Torino, Roma, Palermo e Napoli.

Il tour prende il nome da Sicilia bedda, il brano pubblicato durante il percorso a X Factor. Tra le date ancora in programma ci sono anche il Teatro di Verdura di Palermo, già sold out, e il Teatro Antico di Taormina.

La prima parte del tour nei teatri, partita a febbraio, si è conclusa a marzo con diverse date sold out tra Milano, Torino, Roma, Palermo e Napoli.

Delia concerti 2026: date del tour

4 maggio 2026 – Sicily Fest – Londra

11 maggio 2026 – Sala Villanos – Madrid

12 maggio 2026 – Sala La Nau – Barcellona

21 giugno 2026 – Teatro di Verdura – Palermo (SOLD OUT)

3 luglio 2026 – Porto Turistico – Pescara

10 luglio 2026 – Teatro Antico – Taormina

31 luglio 2026 – Arena Beniamino Gigli – Porto Recanati

7 agosto 2026 – Teatro Verde – Termoli

11 agosto 2026 – Teatro dei Ruderi di Cirella – Diamante (CS)

14 agosto 2026 – Venue da comunicare – Lecce

Il nuovo tour di Delia

Il Sicilia Bedda Tour segna il debutto teatrale di Delia dopo l’esperienza a X Factor. L’annuncio ha raccolto una risposta rapida: alcune date sono andate sold out, mentre Roma e Palermo sono state raddoppiate per sostenere la richiesta di biglietti.

Il calendario dei concerti alterna teatri, festival e spazi all’aperto. La data del 10 luglio al Teatro Antico di Taormina sarà uno degli appuntamenti centrali del tour, con ospiti speciali annunciati nel comunicato stampa.

Il percorso di Delia

Delia, nata a Catania nel 1999, è cantautrice e pianista con formazione classica. Dopo gli studi al Conservatorio di Catania, nel 2024 ha ricevuto un contratto discografico con il premio come miglior cantautrice presso Isola degli Artisti.

Nel 2025 ha partecipato a X Factor, dove ha presentato l’inedito Sicilia bedda. Tra le uscite più recenti c’è Al mio paese, brano realizzato con Serena Brancale e Levante. Attualmente è al lavoro sul suo primo album.

La scaletta del tour Sicilia Bedda

La scaletta ufficiale del Sicilia Bedda Tour non è ancora stata comunicata. Nei concerti sono attesi i brani che hanno segnato il percorso recente di Delia, a partire da Sicilia bedda e Al mio paese.

La scaletta potrà essere aggiornata dopo le prossime date, quando saranno disponibili informazioni ufficiali sul repertorio portato dal vivo.

Biglietti e prevendite

I biglietti per i concerti di Delia sono disponibili su TicketOne. Le date di Milano, Torino, Palermo, Roma, Napoli e la seconda data di Palermo del 21 giugno risultano già sold out.

Per le date ancora disponibili, le prevendite restano attive fino a esaurimento posti.

Foto: Virginia Bettoja

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