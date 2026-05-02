Delia Bella Ciao al Concertone del Primo Maggio ed è subito polemica…

Al Concertone del Primo Maggio 2026, il momento legato a Bella Ciao e all’interpretazione di Delia ha generato una shitstorm fuori controllo, in molti casi anche esagerata nei toni e nelle proporzioni. Una parola cambiata nel finale “partigiano” diventato “essere umano” è bastata ad accendere il dibattito, trasformandosi nel centro della discussione.

Eppure, per capire davvero cosa è successo, serve uscire dalla velocità con cui si è sviluppata la polemica e provare a mettere a fuoco i livelli in gioco.

delia canta bella ciao, Il precedente e la scelta del Primo Maggio

Non è la prima volta che Delia interviene su questa canzone. Durante X Factor, aveva già modificato il testo sostituendo “partigiano” con “siciliano”, collegandolo ai Vespri siciliani (qui ne parlavamo). In quel caso il cambiamento trovava un equilibrio perché restava dentro una storia precisa, dentro un conflitto riconoscibile, dentro una presa di posizione.

Al Concerto del Primo Maggio, invece, la scelta è diversa e più radicale. La parola “essere umano”, come emerge anche dal suo post Instagram, nasce dal desiderio di allargare lo sguardo, di riportare l’attenzione sulle vittime, su chi muore senza aver scelto di combattere, su chi resta intrappolato dentro guerre decise da altri.

È una visione, la sua, e come tale va presa. Allo stesso tempo, però, è proprio qui che si crea il cortocircuito.

Il cortocircuito tra “essere umano” e “umanità”

Quello che vedo è un’operazione che non riesce fino in fondo, non per mancanza di sensibilità ma per il modo in cui viene usata la parola. “Essere umano”, di per sé, non porta con sé una connotazione precisa: indica una condizione, una specie, e proprio per questo resta neutra. Per darle senso, mi viene spontaneo collegarla a “umanità”, che invece richiama empatia, capacità di riconoscere l’altro, apertura. È probabile che fosse questa la direzione che Delia voleva suggerire, ma è un passaggio che non emerge con chiarezza nella parola così com’è.

Il problema è che “essere umano” non coincide con “umanità”.

“Partigiano” indica una posizione precisa, implica una scelta, definisce da che parte si sta. “Essere umano”, invece, comprende tutti, senza distinzione. Dentro quella parola rientra chi resiste ma anche chi opprime, chi combatte per liberare e chi esercita violenza. I partigiani erano esseri umani, certo, ma lo erano anche i fascisti, lo sono oggi tutti coloro che, a vario titolo, stanno dentro un conflitto esercitando potere o violenza.

È qui che la sfumatura si perde.

Eppure, se provo a spostarmi sul terreno della possibilità, riesco a intravedere un altro livello. Posso leggere quell’“essere umano” non nel suo significato letterale, ma come una tensione verso l’“umanità”, quasi volesse dire “essere umano morto per la libertà”. Solo in questo modo riesco a comprendere davvero l’azione che Delia ha tentato di fare.

Il punto è che questa lettura non è immediata. Richiede un passaggio in più, una traduzione, un’intenzione che non riesce a passare con chiarezza. E quando una parola, da sola, non regge il peso del significato che le viene affidato, il rischio è che il messaggio si perda o venga frainteso.

Cosa significa davvero “partigiano”

Nel suo post di Instagram, Delia associa la figura del partigiano a chi sceglie di combattere, quindi a una dimensione attiva e anche armata del conflitto. È una lettura comprensibile, ma che rischia di restringere molto il significato storico di quella parola.

La Resistenza italiana non è stata composta solo da combattenti armati. Accanto a chi imbracciava le armi esisteva una rete ampia e decisiva fatta di staffette, civili, persone che nascondevano perseguitati, che trasportavano informazioni, che mettevano a rischio la propria vita senza partecipare direttamente allo scontro militare. Anche loro erano partigiani.

Per questo ridurre il partigiano a chi combatte rischia di spostare il senso della parola dal piano della scelta a quello dell’azione. Ma “partigiano” non definisce prima di tutto come si agisce, bensì da che parte si sta. È una parola che indica una posizione, non solo un gesto.

Ed è proprio questa dimensione che rende difficile sostituirla con “essere umano”. Perché mentre il partigiano implica una scelta e una direzione, “essere umano” comprende tutto, senza distinzione. Dentro quella parola rientrano anche coloro contro cui i partigiani combattevano.

La reazione e ciò che resta fuori

Il punto, allora, non è negare la prospettiva che Delia prova a portare, ma riconoscere che nel farlo si produce uno scarto. Nel tentativo di allargare il significato, si perde quella precisione storica e politica che rende Bella Ciao una canzone ancora oggi così difficile da maneggiare.

E proprio per questo la risposta non può essere la gogna (ho letto commenti veramente irrispettosi). Non sono d’accordo con quella scelta ma questo non implica trasformare un errore in un bersaglio. Quello che manca, semmai, è la possibilità di un confronto diretto, reale, non filtrato dalla dinamica dei social.

Colpisce allora il modo in cui la reazione si è concentrata quasi esclusivamente su quella parola, mentre tutto il resto del Concertone è rimasto in secondo piano. È come se il dibattito si fosse ristretto improvvisamente, trovando in quel dettaglio un punto di sfogo più semplice e immediato rispetto a ciò che quella giornata dovrebbe rappresentare.

Il senso politico del Primo Maggio, almeno in quella dimensione collettiva che storicamente lo caratterizzava, sembra oggi più difficile da intercettare. Gli interventi legati al presente non mancano, ma appaiono spesso isolati, tra questi forse quello più è efficace è di Piero Pelù (qui) e raramente riescono a costruire una vera continuità.

Nel frattempo, questioni molto più concrete e strutturali restano ai margini. La condizione dei lavoratori dello spettacolo (per dirne una ma ne avrei cento da scriverne), con contratti fermi da anni, difficilmente genera lo stesso livello di attenzione.

Non è una questione di stabilire quale indignazione sia più giusta, ma di osservare come funziona. Ciò che è visibile, sintetico, facilmente condivisibile tende a imporsi. Ciò che richiede tempo, conoscenza e una presa di posizione più complessa fatica a trovare spazio.

Ed è forse in questo scarto che si gioca una parte del problema.

Perché allora viene da chiedersi se il nodo sia davvero quella parola, o il modo in cui scegliamo di reagire. È più facile fermarsi su un errore visibile, immediato. Più difficile è abitare davvero il significato di ciò che quella canzone porta con sé.

Perché Bella Ciao non è solo un inno di libertà. È una canzone che nasce da una scelta, e quella scelta passa anche dalle parole che la definiscono.

Ed è forse per questo che “partigiano” non è una parola qualsiasi. Non è solo un termine da aggiornare o adattare, ma un punto preciso dentro quella storia.

Si può provare a reinterpretare, a portarla nel presente, a cercare nuove chiavi. Ma quando quella parola cambia, non cambia solo il testo: cambia il senso.

Foto in copertina di Virginia Bettoja