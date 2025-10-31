X Factor 2025 pagelle secondo live: rob è la vera underdog, Layana sorprende ed eroCaddeo si conferma

X Factor 2025 pagelle secondo live di giovedì 30 ottobre 2025.

Eccoci al secondo Live di X Factor. La scorsa settimana ha visto Amanda finire al ballottaggio nella prima manches e i Copper Jitters nella seconda. A lasciare il programma sono proprio loro, puniti anche da un po’ di presunzione del loro giudice Achille Lauro: dopo il trionfo della scorsa stagione con tutta la squadra in finale, questa volta la sua sicurezza si è trasformata in un passo falso. Chi troppo vuole, nulla stringe.

Ma ora è tutto da ri-giocare.

Facciamo un piccolo recap di quello che è successo stasera.

Giorgia apre di nuovo il live con Golpe, ultimo singolo, vestita di bianco proprio come nel video.

La gara si divide come sempre in due manches: i due meno votati dal pubblico si ritrovano faccia a faccia nello scontro finale con i giudici.

Prima manches: si esibiscono in ordine Amanda, Tellynonpiangere, rob, Layana, Mayu, Delia

Va al ballottaggio nuovamente Amanda

Spazio all’ospite della serata, Emma, che canta Brutta Storia e Apnea. Sul palco ha invitato Giorgia a cantare con lei in una delle prossime date all’Ippodromo: Voglio accanto a me gli amici più veri che ho

Seconda manches: si esibiscono in ordine eroCaddeo, Michelle, Tomasi, PierC, Viscardi

Va al ballottaggio Michelle

