“Brutta storia”, il ritorno di Emma: un nuovo capitolo co-firmato con Olly, Paolo Antonacci e Juli

Emma testo e significato del nuovo singolo, Brutta storia, in uscita venerdì 3 ottobre per Island Records/Universal Music.
A distanza di poco più di un anno dall’ultimo singolo da solista, Femme fatale, e dopo diverse collaborazioni urban Emma Marrone, che si è tolta anche la soddisfazione di veder certificato un Best of nell’era dello streaming, torna con un nuovo brano, il primo ad uscire per Island Records/Universal Music dopo la chiusura della label Capitol.
EMMA Il significato di Brutta storia
Brutta Storia è il primo passo verso una nuova fase artistica di Emma, un capitolo inedito che ne conferma la forza interpretativa e l’evoluzione musicale. La canzone, dal sound pop contemporaneo con sfumature cantautorali, arriva in modo immediato e mette ancora una volta in risalto la nuova vocalità dell’artista, che ha saputo rinnovarsi senza mai perdere la sua autenticità.
Il brano porta la firma di Emma, Olly e Paolo Antonacci, con la produzione di Juli (Julien Boverod), che ne ha curato anche la composizione insieme a Federico Olivieri e Paolo Antonacci.
Online dal 3 ottobre anche il video del brano, diretto da Bogdan “Chilldays” Plakov e prodotto da Borotalco.tv.
Testo di Brutta storia
Fare piani ormai che senso ha
Se alla fine
Che sia un giorno, un mese, un’ora
Che sarà di noi
Va a capire
A me
a me andrebbe bene pure qua tra la porta e le scale
O come un anno fa nel locale caldaie
Dopo una pioggia in motorino
Da Milano a un bosco
Tornassi indietro te lo dico
Che sono qui ma quando torni, quando
(Siamo stati bene, siamo stati male)
Siamo stati solo di passaggio
(Siamo stati insieme, solo un freddo cane)
Quella notte lì dal benzinaio
Sotto casa, sotto sopra, solo e sola
Piango perché io
Senza di te
E tu senza di me
Brutta storia
Quante sigarette
Che ho fumato
Io senza di te
E tu senza di me
Mal di gola
Brutta storia
Fare bene ormai che senso ha
Se mi vuoi tradire
Se comunque non m’importa
Che sia un giorno, un mese, un’ora o un anno fa
Tu me lo devi dire
Me lo devi dire e basta
O rimani o scappa
Che a me andrebbe bene qua
Tra il divano e le piante
Una mano là
E ora tra le tue ansie
Sotto la pioggia in motorino
Non mi hai mai risposto
Quando ci penso
Piango perché io
Senza di te
E tu senza di me
Brutta storia
Quante sigarette
Che ho fumato
Io senza di te
E tu senza di me
Mal di gola
Piango perché io
Senza di te
E tu senza di me
Brutta storia
Quante sigarette
Che ho fumato
Io senza di te
E tu senza di me
Mal di gola
Brutta storia
Non scordi mai
Te le ritrovi addosso
Piangi sempre
Non le conterai
Le tue sigarette
Che ho fumato io senza di te
E tu senza di me
Mal di gola
Brutta storia
Che sono qui ma quando torni, quando
Foto di Piersilvio Bis
