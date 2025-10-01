“Brutta storia”, il ritorno di Emma: un nuovo capitolo co-firmato con Olly, Paolo Antonacci e Juli

Emma testo e significato del nuovo singolo, Brutta storia, in uscita venerdì 3 ottobre per Island Records/Universal Music.

A distanza di poco più di un anno dall’ultimo singolo da solista, Femme fatale, e dopo diverse collaborazioni urban Emma Marrone, che si è tolta anche la soddisfazione di veder certificato un Best of nell’era dello streaming, torna con un nuovo brano, il primo ad uscire per Island Records/Universal Music dopo la chiusura della label Capitol.

EMMA Il significato di Brutta storia

Brutta Storia è il primo passo verso una nuova fase artistica di Emma, un capitolo inedito che ne conferma la forza interpretativa e l’evoluzione musicale. La canzone, dal sound pop contemporaneo con sfumature cantautorali, arriva in modo immediato e mette ancora una volta in risalto la nuova vocalità dell’artista, che ha saputo rinnovarsi senza mai perdere la sua autenticità.

Il brano porta la firma di Emma, Olly e Paolo Antonacci, con la produzione di Juli (Julien Boverod), che ne ha curato anche la composizione insieme a Federico Olivieri e Paolo Antonacci.

Online dal 3 ottobre anche il video del brano, diretto da Bogdan “Chilldays” Plakov e prodotto da Borotalco.tv.

Testo di Brutta storia

Fare piani ormai che senso ha

Se alla fine

Che sia un giorno, un mese, un’ora

Che sarà di noi

Va a capire

A me

a me andrebbe bene pure qua tra la porta e le scale

O come un anno fa nel locale caldaie

Dopo una pioggia in motorino

Da Milano a un bosco

Tornassi indietro te lo dico

Che sono qui ma quando torni, quando

(Siamo stati bene, siamo stati male)

Siamo stati solo di passaggio

(Siamo stati insieme, solo un freddo cane)

Quella notte lì dal benzinaio

Sotto casa, sotto sopra, solo e sola

Piango perché io

Senza di te

E tu senza di me

Brutta storia

Quante sigarette

Che ho fumato

Io senza di te

E tu senza di me

Mal di gola

Brutta storia

Fare bene ormai che senso ha

Se mi vuoi tradire

Se comunque non m’importa

Che sia un giorno, un mese, un’ora o un anno fa

Tu me lo devi dire

Me lo devi dire e basta

O rimani o scappa

Che a me andrebbe bene qua

Tra il divano e le piante

Una mano là

E ora tra le tue ansie

Sotto la pioggia in motorino

Non mi hai mai risposto

Quando ci penso

Piango perché io

Senza di te

E tu senza di me

Brutta storia

Quante sigarette

Che ho fumato

Io senza di te

E tu senza di me

Mal di gola

Piango perché io

Senza di te

E tu senza di me

Brutta storia

Quante sigarette

Che ho fumato

Io senza di te

E tu senza di me

Mal di gola

Brutta storia

Non scordi mai

Te le ritrovi addosso

Piangi sempre

Non le conterai

Le tue sigarette

Che ho fumato io senza di te

E tu senza di me

Mal di gola

Brutta storia

Che sono qui ma quando torni, quando

Foto di Piersilvio Bis