1 Ottobre 2025
di
All Music Italia
News
Condividi su:
1 Ottobre 2025

“Brutta storia”, il ritorno di Emma: un nuovo capitolo co-firmato con Olly, Paolo Antonacci e Juli

Il brano è stato anticipato da una campagna sui maxi schermi di Milano e Roma

News di All Music Italia
Emma Brutta storia testo significato
Condividi su:

Emma testo e significato del nuovo singolo, Brutta storia, in uscita venerdì 3 ottobre per Island Records/Universal Music.

A distanza di poco più di un anno dall’ultimo singolo da solista, Femme fatale, e dopo diverse collaborazioni urban Emma Marrone, che si è tolta anche la soddisfazione di veder certificato un Best of nell’era dello streaming, torna con un nuovo brano, il primo ad uscire per Island Records/Universal Music dopo la chiusura della label Capitol.

EMMA Il significato di Brutta storia

Brutta Storia è il primo passo verso una nuova fase artistica di Emma, un capitolo inedito che ne conferma la forza interpretativa e l’evoluzione musicale. La canzone, dal sound pop contemporaneo con sfumature cantautorali, arriva in modo immediato e mette ancora una volta in risalto la nuova vocalità dell’artista, che ha saputo rinnovarsi senza mai perdere la sua autenticità.

Il brano porta la firma di Emma, Olly e Paolo Antonacci, con la produzione di Juli (Julien Boverod), che ne ha curato anche la composizione insieme a Federico Olivieri e Paolo Antonacci.

Online dal 3 ottobre anche il video del brano, diretto da BogdanChilldaysPlakov e prodotto da Borotalco.tv.

Emma Brutta storia copertina

Testo di Brutta storia

Fare piani ormai che senso ha
Se alla fine
Che sia un giorno, un mese, un’ora
Che sarà di noi
Va a capire
A me
a me andrebbe bene pure qua tra la porta e le scale
O come un anno fa nel locale caldaie
Dopo una pioggia in motorino
Da Milano a un bosco
Tornassi indietro te lo dico

Che sono qui ma quando torni, quando
(Siamo stati bene, siamo stati male)
Siamo stati solo di passaggio
(Siamo stati insieme, solo un freddo cane)
Quella notte lì dal benzinaio
Sotto casa, sotto sopra, solo e sola

Piango perché io
Senza di te
E tu senza di me
Brutta storia
Quante sigarette
Che ho fumato
Io senza di te
E tu senza di me
Mal di gola
Brutta storia

Fare bene ormai che senso ha
Se mi vuoi tradire
Se comunque non m’importa
Che sia un giorno, un mese, un’ora o un anno fa
Tu me lo devi dire
Me lo devi dire e basta
O rimani o scappa
Che a me andrebbe bene qua
Tra il divano e le piante
Una mano là
E ora tra le tue ansie
Sotto la pioggia in motorino
Non mi hai mai risposto
Quando ci penso

Piango perché io
Senza di te
E tu senza di me
Brutta storia
Quante sigarette
Che ho fumato
Io senza di te
E tu senza di me
Mal di gola
Piango perché io
Senza di te
E tu senza di me
Brutta storia
Quante sigarette
Che ho fumato
Io senza di te
E tu senza di me
Mal di gola
Brutta storia

Non scordi mai
Te le ritrovi addosso
Piangi sempre
Non le conterai
Le tue sigarette
Che ho fumato io senza di te
E tu senza di me
Mal di gola
Brutta storia
Che sono qui ma quando torni, quando

Foto di Piersilvio Bis

Se vuoi commentare o farci sapere la tua opinione su questa notizia ti aspettiamo su Facebook, X, Threads e Instagram.
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.

All Music Italia

Articoli più letti

Emma Brutta storia testo significato 1

"Brutta storia", il ritorno di Emma: un nuovo capitolo co-firmato con Olly, Paolo Antonacci e Juli
Damiano David The First Time testo significato traduzione 2

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
New Music Friday 3 ottobre 2025 – Radio Date nuovi singoli in uscita 3

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 3 ottobre 2025
album italiani in uscita 2025 4

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Luk3 presenta il nuovo singolo L’ultimo ballo 5

"L’ultimo ballo" è il primo tassello del nuovo capitolo discografico di Luk3 dopo Amici
X Factor 2025 Bootcamp prima puntata, i voti e le pagelle dei concorrenti con commenti e giudizi 6

X Factor 2025 Bootcamp: la voce di Delia Buglisi s'impone nella prima puntata, ma il resto convince a metà
Giorgia presenta il nuovo singolo Golpe 7

Giorgia, il nuovo singolo “Golpe”: un atto di coraggio scritto da Petrella, Dardust e Calcutta
Fabrizio Moro Non ho paura di niente, testo e significato del nuovo singolo 8

Fabrizio Moro racconta il coraggio in “Non ho paura di niente”, singolo che anticipa l'album omonimo
X Factor 2025 Audizioni, il caso Velia e le novità dei Bootcamp 9

X Factor 2025: il meglio delle Audizioni, il nuovo meccanismo dei Bootcamp e il caso Velia
Amici 25 anticipazioni puntata 5 ottobre con Gaia, Sarah Toscano e Mida 10

Amici 25, spoiler seconda puntata di domenica 5 ottobre 2025: cinque allievi in sfida

Cerca su A.M.I.