Il “Best of Me” di Emma conquista il disco d’oro. Passano mode e piattaforme, ma le canzoni restano.

Emma porta a casa un nuovo e importante traguardo: il suo Best of Me è ufficialmente disco d’oro.

Qualcuno potrebbe chiedersi perché considerare così rilevante una certificazione oro arrivata a quattro anni dall’uscita del progetto. La risposta è semplice: nell’era dello streaming e dei singoli usa e getta, in un momento in cui le raccolte sembrano aver perso senso di esistere perché tutta la musica è già a portata di click sulle piattaforme digitali, un’artista come Emma dimostra ancora una volta la solidità del suo legame con il pubblico.

Emma certifica oro il suo Best of Me

Pubblicato nel giugno 2021, il Best of Me racchiude ventuno brani della carriera di Emma, tra cui due inediti con duetto e quindici tracce reincise in una nuova veste. Un progetto nato in un’epoca in cui il concetto stesso di best of sembrava superato dalle playlist digitali, ma che oggi conquista la certificazione oro, con oltre 25.000 copie vendute, quasi tutte in formato fisico guardando i risultati pubblici nello streaming.

Oggi, con la musica accessibile interamente in streaming e con playlist come “This Is” che fungono da raccolte virtuali, un disco celebrativo rischia di sembrare superfluo. Eppure, il successo di Best of Me dimostra come il supporto fisico abbia ancora un valore affettivo e collezionistico, soprattutto per un’artista popolare come Emma.

15 anni di carriera e 55 dischi tra oro e platino

Con questo traguardo, tutti gli album di Emma – otto dischi di inediti più un live – hanno ottenuto una certificazione. All’appello mancava solo il Best of Me, che ora entra nella lista.

Una conquista che coincide con i 15 anni di carriera della cantante, che può vantare complessivamente 39 dischi di platino e 16 dischi d’oro.

Le parole di Emma

Emma ha commentato sui social questo nuovo riconoscimento con un messaggio semplice ma diretto:

“Onorata. I numeri vanno e vengono. La musica resta. Grazie a tutti voi per il sostegno. Vi voglio bene 🫂🫶🏻”.

Un pensiero che racchiude al meglio lo spirito di questo traguardo: la certificazione arriva e passa, ma ciò che resta davvero è la musica e la connessione con chi la ascolta.