Emma: ecco la tracklist e tutti i produttori di “Best of Me”

Uscirà il 25 giugno il nuovo progetto discografico di Emma Best of Me, un greatest hits in cui la cantautrice salentina ripercorre una carriera iniziata con la vittoria ad Amici 2010.

21 canzoni tra le più significative ed importanti del repertorio di Emma, riarrangiate e presentate in una veste inedita. Tutti i brani sono stati prodotti da Katoo & Deepa con la supervisione artistica di Dario Faini.

Apripista del progetto è il singolo Che Sogno Incredibile, una canzone reggae old school che sancisce la prima collaborazione tra Emma e Loredana Bertè in un brano inedito.

Un nuovo importante tassello che si aggiunge ai tanti traguardi raggiunti in carriera durante questi primi 10 anni di musica. Il brano, scritto da Davide Petrella e Michele Canova Iorfida, è prodotto da ZEF.

Tutti i brani del nuovo progetto saranno presentati live durante il Fortuna Live 2021 che partirà ufficialmente dall’Arena di Verona con i concerti del 6 e 7 giugno.

Emma accompagnerà il suo pubblico in un vero e proprio viaggio musicale (e non solo), di oltre 2 ore, in cui in ordine cronologico presenterà in una veste inedita i brani che in questi 10 anni di carriera sono diventati colonna sonora del suo repertorio

LE PAROLE DI EMMA

“BEST of ME è un punto di arrivo, ma è anche un nuovo punto di partenza. È il riassunto di ciò che ho realizzato in questi 10 anni e una riflessione su ciò che ancora ci sarà da fare. È la parte migliore di me, che voglio donare a voi, la mia BROWN CREW da sempre al mio fianco. Questo tempo sospeso ci ha costretti a cambiare le nostre abitudini, a fare tante rinunce, ma anche senza essere sul palco ho cercato sempre di esserci e lavorare per voi a nuovi progetti. Ho trasformato questo momento di fermo in una fabbrica di piccole cose, cercando di fare il possibile per regalare anche solo delle piccole emozioni. Quello che mi auguro per i prossimi 10 anni è continuare ad essere libera da giudizi e pregiudizi, continuare ad essere coraggiosa, riuscire sempre a cogliere al volo le occasioni, anche quelle che fanno più paura. Perché nella vita non si finisce mai di imparare. E io voglio continuare a farlo, per tutti quelli che, invece, non possono più. Voglio continuare ad inseguire i miei sogni. Perché sono convinta che con l’arte e la bellezza riusciremo ad essere migliori. Dedico BEST of ME alla mia crew e a tutti i lavoratori dello spettacolo e a tutti coloro che hanno sofferto tanto in questo periodo. Sentire il loro entusiasmo di ricominciare – dopo più di un anno di fermo – mi gratifica e rende orgogliosa.

Dedico BEST of ME a voi (la mia Brown Crew), che continuate sempre ad essere al mio fianco. Emma”

EMMA BEST OF ME – TRACKLIST

1. CHE SOGNO INCREDIBILE (con Loredana Bertè) – prod. ZEF

2. MERAVIGLIOSA (new version 2021) – prod. Katoo & Deepa

3. CON LE NUVOLE (new version 2021) – prod. Katoo & Deepa

4. CALORE (new version 2021) – prod. Katoo & Deepa

5. SARÒ LIBERA (new version 2021) – prod. Katoo & Deepa

6. NON È L’INFERNO (new version 2021) – prod. Katoo & Deepa

7. DIMENTICO TUTTO (new version 2021) – prod. Katoo

8. RESTA ANCORA UN PO’ (new version 2021) – prod. Katoo

9. L’AMORE NON MI BASTA (new version 2021) – prod. Katoo & Deepa

10. CERCAVO AMORE (new version 2021) – prod. Katoo & Deepa

11. TRATTENGO IL FIATO (new version 2021) – prod. Katoo

12. IN OGNI ANGOLO DI ME (new version 2021) – prod. Katoo

13. LA MIA CITTÀ (new version 2021) – prod. Katoo

14. AMAMI (new version 2021) – prod. Katoo

15. OCCHI PROFONDI (new version 2021) – prod. Katoo

16. MI PARLI PIANO (new version 2021) – prod. Katoo

17. PEZZO DI CUORE (con Alessandra Amoroso) – prod. Dardust

18. FORTUNA – prod. Dardust

19. STUPIDA ALLEGRIA – prod. Dardust

20. LATINA – prod. DRD

21. LUCI BLU – prod. Dardust